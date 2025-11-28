Відео
Головна Дім та город Захист щеплень на деревах взимку — прості поради садівникам

Захист щеплень на деревах взимку — прості поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:33
Як захистити щеплення плодових дерев узимку - поради, щоб уникнути вимерзання
Дерева в саду. Фото: Freepik

Взимку щеплення на плодових деревах — найуразливіше місце, адже різкі морози можуть знищити молоді пагони ще до весни. Щоб цього уникнути, важливо правильно підготувати дерева до холодів і забезпечити захист від вимерзання.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно захищати щеплення на плодових деревах від морозів, щоб вони добре перезимували й дали здоровий приріст.

Читайте також:

Коли потрібно захищати щеплення

Усе залежить від погоди. Якщо взимку достатньо снігу, він сам стає природним утеплювачем. Місце щеплення бажано, щоб було під сніговим покривом — тоді додатковий захист не потрібен.

Якщо ж снігу немає, щеплення потрібно прикрити. Найпростіше — обмотати місце щеплення кількома шарами паперу або картону. Це зменшить ризик вимерзання. Навесні, у березні, захист обов’язково знімають, щоб уникнути пріння бруньок.

Як правильно утеплити

  • Використовуйте декілька шарів паперу чи мішковини — вони утримують тепло, але дають повітрю циркулювати.
  • Не застосовуйте плівку чи поліетилен — вони не дихають і можуть викликати загнивання.
  • У безсніжну зиму особливо потребують захисту щеплення брунькою, адже вони найчутливіші до морозів.

Порада садівникам

Якщо прогнозують різке похолодання, утепліть щеплення заздалегідь — поки земля ще не промерзла. Використовуйте дихаючі матеріали, наприклад папір чи мішковину. Головне — не перестаратися: надмірна ізоляція може зашкодити не менше, ніж мороз.

Ми вже писали про те, коли й як правильно обрізати троянди.

Раніше пояснювали те, чому після середини жовтня часнику потрібен спокій.

Детальніше розповідали про те, як легко вкорінити живці хризантеми.

дерева зима поради город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
