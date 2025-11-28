Як захистити щеплення плодових дерев узимку - поради, щоб уникнути вимерзання

Дерева в саду. Фото: Freepik

Взимку щеплення на плодових деревах — найуразливіше місце, адже різкі морози можуть знищити молоді пагони ще до весни. Щоб цього уникнути, важливо правильно підготувати дерева до холодів і забезпечити захист від вимерзання.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно захищати щеплення на плодових деревах від морозів, щоб вони добре перезимували й дали здоровий приріст.

Коли потрібно захищати щеплення

Усе залежить від погоди. Якщо взимку достатньо снігу, він сам стає природним утеплювачем. Місце щеплення бажано, щоб було під сніговим покривом — тоді додатковий захист не потрібен.

Якщо ж снігу немає, щеплення потрібно прикрити. Найпростіше — обмотати місце щеплення кількома шарами паперу або картону. Це зменшить ризик вимерзання. Навесні, у березні, захист обов’язково знімають, щоб уникнути пріння бруньок.

Як правильно утеплити

Використовуйте декілька шарів паперу чи мішковини — вони утримують тепло, але дають повітрю циркулювати.

Не застосовуйте плівку чи поліетилен — вони не дихають і можуть викликати загнивання.

У безсніжну зиму особливо потребують захисту щеплення брунькою, адже вони найчутливіші до морозів.

Порада садівникам

Якщо прогнозують різке похолодання, утепліть щеплення заздалегідь — поки земля ще не промерзла. Використовуйте дихаючі матеріали, наприклад папір чи мішковину. Головне — не перестаратися: надмірна ізоляція може зашкодити не менше, ніж мороз.

