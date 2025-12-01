Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Идеальная искусственная елка — правила выбора перед покупкой

Идеальная искусственная елка — правила выбора перед покупкой

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:49
Как выбрать искусственную елку на Новый год 2026 - материалы, безопасность, каркас и советы
Девушка с искусственной елкой. Фото: Freepik

Искусственная елка должна быть не только красивой и пышной, но и безопасной для дома. Правильный выбор материала, каркаса и качества хвои поможет избежать токсичных изделий и обеспечить долгую службу дерева.

Новини.LIVE рассказывает, на что обратить внимание при покупке, чтобы елка радовала не один год.

Реклама
Читайте также:

Материал хвои

Хвоя бывает:

  • ПВХ — самая дешевая, менее реалистичная;
  • полипропилен — выглядит "как настоящая" и служит долго;
  • монофиламент — прочная и качественная нить, часто используется для сосен.

Хвоинки не должны осыпаться — это главный показатель безопасности и качества.

Каркас и крепления

Каркас бывает металлический (прочный) или пластиковый (более легкий). По способу сборки елки делятся на:

  • крючковые — дольше складываются, но компактны в хранении;
  • шарнирные — раскладываются как зонтик;
  • литые — самые долговечные, но занимают много места.

Сертификат и отсутствие запаха

Елка не должна пахнуть пластиком — резкий запах означает токсичные примеси. Проверьте наличие документов о соответствии стандартам и пожарной безопасности: иглы и ствол должны быть огнеупорными и гипоаллергенными.

Мы уже писали о том, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

Ранее сообщалось о том, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.

Также мы объясняли то, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.

Елка новогодняя елка советы дом Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации