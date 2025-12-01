Как выбрать искусственную елку на Новый год 2026 - материалы, безопасность, каркас и советы

Идеальная искусственная елка — правила выбора перед покупкой
Искусственная елка должна быть не только красивой и пышной, но и безопасной для дома. Правильный выбор материала, каркаса и качества хвои поможет избежать токсичных изделий и обеспечить долгую службу дерева.
Новини.LIVE рассказывает, на что обратить внимание при покупке, чтобы елка радовала не один год.
Материал хвои
Хвоя бывает:
- ПВХ — самая дешевая, менее реалистичная;
- полипропилен — выглядит "как настоящая" и служит долго;
- монофиламент — прочная и качественная нить, часто используется для сосен.
Хвоинки не должны осыпаться — это главный показатель безопасности и качества.
Каркас и крепления
Каркас бывает металлический (прочный) или пластиковый (более легкий). По способу сборки елки делятся на:
- крючковые — дольше складываются, но компактны в хранении;
- шарнирные — раскладываются как зонтик;
- литые — самые долговечные, но занимают много места.
Сертификат и отсутствие запаха
Елка не должна пахнуть пластиком — резкий запах означает токсичные примеси. Проверьте наличие документов о соответствии стандартам и пожарной безопасности: иглы и ствол должны быть огнеупорными и гипоаллергенными.
