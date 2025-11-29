Как подготовить хвойные деревья к сильным морозам - советы для зимней защиты

Человек мульчирует тую в саду. Фото: Depositphotos

В Украине ожидаются сильные морозы, и декоративные хвойные деревья могут не пережить резкие похолодания без правильного ухода. Узнайте, как быстро и безопасно утеплить растения зимой.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.

Подвязывайте кроны конусообразных деревьев

Хвойные с пирамидальной формой страдают от сильного ветра и снеголама.

Аккуратно свяжите крону веревкой, чтобы ветви не ломались.

Это помогает сохранить форму и предотвращает трещины.

Используйте только дышащее укрытие

Оптимальный материал — агроволокно, которое пропускает свет и воздух.

Оно защищает от мороза, не создавая парникового эффекта.

Нельзя накрывать тентами, клеенками или покрывалами — они провоцируют грибок и загнивание.

Мульчируйте почву вокруг молодых хвойных

Растения до 5 лет особенно чувствительны к морозам.

Лучшая мульча — сосновая кора, которая сохраняет тепло и влагу.

Слой мульчи — 5-10 см.

Почему это важно

Хвойные теряют влагу зимой и могут получить морозобойные ожоги.

Правильное укрытие помогает пережить резкие температурные скачки.

Защита нужна как для декоративных туй, так и для можжевельников и кипарисовиков.

