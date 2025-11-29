Видео
Главная Дом и огород Сильные морозы близко — как утеплить хвойные деревья

Сильные морозы близко — как утеплить хвойные деревья

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 09:49
Как подготовить хвойные деревья к сильным морозам - советы для зимней защиты
Человек мульчирует тую в саду. Фото: Depositphotos

В Украине ожидаются сильные морозы, и декоративные хвойные деревья могут не пережить резкие похолодания без правильного ухода. Узнайте, как быстро и безопасно утеплить растения зимой.

Новини.LIVE рассказывает, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.

Подвязывайте кроны конусообразных деревьев

  • Хвойные с пирамидальной формой страдают от сильного ветра и снеголама.
  • Аккуратно свяжите крону веревкой, чтобы ветви не ломались.
  • Это помогает сохранить форму и предотвращает трещины.

Используйте только дышащее укрытие

  • Оптимальный материал — агроволокно, которое пропускает свет и воздух.
  • Оно защищает от мороза, не создавая парникового эффекта.
  • Нельзя накрывать тентами, клеенками или покрывалами — они провоцируют грибок и загнивание.

Мульчируйте почву вокруг молодых хвойных

  • Растения до 5 лет особенно чувствительны к морозам.
  • Лучшая мульча — сосновая кора, которая сохраняет тепло и влагу.
  • Слой мульчи — 5-10 см.

Почему это важно

  • Хвойные теряют влагу зимой и могут получить морозобойные ожоги.
  • Правильное укрытие помогает пережить резкие температурные скачки.
  • Защита нужна как для декоративных туй, так и для можжевельников и кипарисовиков.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
