Как подготовить хвойные деревья к сильным морозам - советы для зимней защиты

Сильные морозы близко — как утеплить хвойные деревья
Дата публикации 29 ноября 2025 09:49
Человек мульчирует тую в саду. Фото: Depositphotos
В Украине ожидаются сильные морозы, и декоративные хвойные деревья могут не пережить резкие похолодания без правильного ухода. Узнайте, как быстро и безопасно утеплить растения зимой.
Новини.LIVE рассказывает, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.
Подвязывайте кроны конусообразных деревьев
- Хвойные с пирамидальной формой страдают от сильного ветра и снеголама.
- Аккуратно свяжите крону веревкой, чтобы ветви не ломались.
- Это помогает сохранить форму и предотвращает трещины.
Используйте только дышащее укрытие
- Оптимальный материал — агроволокно, которое пропускает свет и воздух.
- Оно защищает от мороза, не создавая парникового эффекта.
- Нельзя накрывать тентами, клеенками или покрывалами — они провоцируют грибок и загнивание.
Мульчируйте почву вокруг молодых хвойных
- Растения до 5 лет особенно чувствительны к морозам.
- Лучшая мульча — сосновая кора, которая сохраняет тепло и влагу.
- Слой мульчи — 5-10 см.
Почему это важно
- Хвойные теряют влагу зимой и могут получить морозобойные ожоги.
- Правильное укрытие помогает пережить резкие температурные скачки.
- Защита нужна как для декоративных туй, так и для можжевельников и кипарисовиков.
