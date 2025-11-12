Видео
Компост своими руками — главные ошибки, которых надо избегать

Компост своими руками — главные ошибки, которых надо избегать

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 02:45
обновлено: 17:59
Чего нельзя делать при приготовлении компоста - типичные ошибки садоводов
Человек ухаживает за компостом. Фото: Alamy

Компост — ценное удобрение для сада и огорода, но неправильное приготовление может свести пользу на нет. Эксперты рассказали, каких ошибок нельзя допускать, чтобы смесь не потеряла питательные свойства и быстро "созрела".

Новини.LIVE рассказывает, как избежать типичных ошибок при создании компоста, чтобы получить настоящее "черное золото" для огорода.

Читайте также:

Самые распространенные ошибки при приготовлении компоста

Избыток влаги

Если компост слишком влажный и имеет резкий запах, это означает, что процесс пошел неправильно.

  • Из-за избытка воды гибнут полезные бактерии, которые запускают перегнивание.
  • Чтобы исправить ситуацию, добавьте сухие листья, сено или солому — они быстро поглощают лишнюю влагу.

Пересушенная куча

Не меньше вреда наносит и недостаток влаги.

  • Сухая куча не разлагается месяцами, ведь микроорганизмы не могут работать без влаги.
  • Проверьте содержимое — оно должно быть слегка влажным, как губка, отжатая руками.
  • Если компост сухой, увлажните его водой или биопрепаратом для активизации процесса.

Как понять, что компост "работает"

Прикоснитесь к середине кучи рукой (через рукавицу):

  • если она теплая и пахнет землей — процесс идет правильно;
  • если холодная и сыроватая — нужно отрегулировать состав и влажность.

Полезные советы от огородников

  • Не добавляйте в компост жирные продукты, мясо, рыбу, хлеб или больные растения;
  • Склады чередуйте слоями — зеленые отходы, сухие листья, земля;
  • Периодически перемешивайте компост, чтобы насытить его кислородом;
  • Раз в неделю проверяйте влажность и температуру.

Мы уже писали о том, как правильно подготовить сад и огород к новому сезону.

Ранее объясняли то, как с помощью обычного полотенца высушить одежду значительно быстрее.

Подробнее рассказывали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом, чтобы не потерять урожай.

