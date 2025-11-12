Чего нельзя делать при приготовлении компоста - типичные ошибки садоводов

Компост своими руками — главные ошибки, которых надо избегать
Компост — ценное удобрение для сада и огорода, но неправильное приготовление может свести пользу на нет. Эксперты рассказали, каких ошибок нельзя допускать, чтобы смесь не потеряла питательные свойства и быстро "созрела".
Новини.LIVE рассказывает, как избежать типичных ошибок при создании компоста, чтобы получить настоящее "черное золото" для огорода.
Самые распространенные ошибки при приготовлении компоста
Избыток влаги
Если компост слишком влажный и имеет резкий запах, это означает, что процесс пошел неправильно.
- Из-за избытка воды гибнут полезные бактерии, которые запускают перегнивание.
- Чтобы исправить ситуацию, добавьте сухие листья, сено или солому — они быстро поглощают лишнюю влагу.
Пересушенная куча
Не меньше вреда наносит и недостаток влаги.
- Сухая куча не разлагается месяцами, ведь микроорганизмы не могут работать без влаги.
- Проверьте содержимое — оно должно быть слегка влажным, как губка, отжатая руками.
- Если компост сухой, увлажните его водой или биопрепаратом для активизации процесса.
Как понять, что компост "работает"
Прикоснитесь к середине кучи рукой (через рукавицу):
- если она теплая и пахнет землей — процесс идет правильно;
- если холодная и сыроватая — нужно отрегулировать состав и влажность.
Полезные советы от огородников
- Не добавляйте в компост жирные продукты, мясо, рыбу, хлеб или больные растения;
- Склады чередуйте слоями — зеленые отходы, сухие листья, земля;
- Периодически перемешивайте компост, чтобы насытить его кислородом;
- Раз в неделю проверяйте влажность и температуру.
