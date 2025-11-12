Чого не можна робити при приготуванні компосту - типові помилки садівників

Людина доглядає компост. Фото: Alamy

Компост — цінне добриво для саду й городу, але неправильне приготування може звести користь нанівець. Експерти розповіли, яких помилок не можна допускати, щоб суміш не втратила поживні властивості і швидко "дозріла".

Новини.LIVE розповідає, як уникнути типових помилок при створенні компосту, щоб отримати справжнє "чорне золото" для городу.

Найпоширеніші помилки при приготуванні компосту

Надлишок вологи

Якщо компост занадто вологий і має різкий запах, це означає, що процес пішов неправильно.

Через надлишок води гібнуть корисні бактерії, які запускають перегнивання.

Щоб виправити ситуацію, додайте сухе листя, сіно або солому — вони швидко поглинають зайву вологу.

Пересушена купа

Не менше шкоди завдає й нестача вологи.

Суха купа не розкладається місяцями, адже мікроорганізми не можуть працювати без вологи.

Перевірте вміст — він має бути злегка вологим, як губка, що віджата руками.

Якщо компост сухий, зволожте його водою або біопрепаратом для активізації процесу.

Як зрозуміти, що компост "працює"

Доторкніться до середини купи рукою (через рукавицю):

якщо вона тепла і пахне землею — процес іде правильно;

якщо холодна і сирувата — потрібно відрегулювати склад і вологість.

Корисні поради від городників

Не додавайте у компост жирні продукти, м’ясо, рибу, хліб чи хворі рослини;

Склади чергуйте шарами — зелені відходи, сухі листки, земля;

Періодично перемішуйте компост, щоб наситити його киснем;

Раз на тиждень перевіряйте вологість і температуру.

