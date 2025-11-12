Відео
Головна Дім та город Компост своїми руками — головні помилки, яких треба уникати

Компост своїми руками — головні помилки, яких треба уникати

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 02:45
Оновлено: 17:59
Чого не можна робити при приготуванні компосту - типові помилки садівників
Людина доглядає компост. Фото: Alamy

Компост — цінне добриво для саду й городу, але неправильне приготування може звести користь нанівець. Експерти розповіли, яких помилок не можна допускати, щоб суміш не втратила поживні властивості і швидко "дозріла".

Новини.LIVE розповідає, як уникнути типових помилок при створенні компосту, щоб отримати справжнє "чорне золото" для городу.

Найпоширеніші помилки при приготуванні компосту

Надлишок вологи

Якщо компост занадто вологий і має різкий запах, це означає, що процес пішов неправильно.

  • Через надлишок води гібнуть корисні бактерії, які запускають перегнивання.
  • Щоб виправити ситуацію, додайте сухе листя, сіно або солому — вони швидко поглинають зайву вологу.

Пересушена купа

Не менше шкоди завдає й нестача вологи.

  • Суха купа не розкладається місяцями, адже мікроорганізми не можуть працювати без вологи.
  • Перевірте вміст — він має бути злегка вологим, як губка, що віджата руками.
  • Якщо компост сухий, зволожте його водою або біопрепаратом для активізації процесу.

Як зрозуміти, що компост "працює"

Доторкніться до середини купи рукою (через рукавицю):

  • якщо вона тепла і пахне землею — процес іде правильно;
  • якщо холодна і сирувата — потрібно відрегулювати склад і вологість.

Корисні поради від городників

  • Не додавайте у компост жирні продукти, м’ясо, рибу, хліб чи хворі рослини;
  • Склади чергуйте шарами — зелені відходи, сухі листки, земля;
  • Періодично перемішуйте компост, щоб наситити його киснем;
  • Раз на тиждень перевіряйте вологість і температуру.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
