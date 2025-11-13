Как использовать листья для мульчи - польза для почвы, защита растений и главные ошибки

Опавшие листья в саду. Фото: Freepik

Опавшие листья — бесплатная и экологичная мульча, которая сохраняет тепло, влагу и питает почву. Но если использовать их неправильно, они могут навредить растениям и стать средой для слизней и гнили.

Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать листья для мульчирования, чтобы они работали на пользу, а не вредили урожаю.

Когда мульча из листьев полезна

Под ягодными кустами, деревьями, на дорожках и грядках.

Толщина слоя — 5-8 см для целых листьев или 3-5 см для измельченных.

Листья должны быть сухими и рыхлыми, чтобы не задерживать влагу.

Возле побегов оставляйте расстояние 5-7 см, чтобы избежать прения.

Если есть возможность — измельчи листья газонокосилкой или измельчителем: так они лучше "дышат" и быстрее перегнивают.

Как избежать появления слизней

Не делай слишком плотный слой — слизни любят тень и влагу.

Смешивай листья с соломой или корой для лучшего воздухообмена.

Оставляй небольшие "окошки" в мульче — это уменьшит влажность.

Не поливай сверху — хватит естественных осадков, а летом поливай только под корень.

Какие листья лучше подходят для мульчи

Не все листья одинаково полезны. Лучше всего подходят липовые, кленовые, фруктовых деревьев — они быстро перегнивают и обогащают землю микроэлементами. А вот дубовые или ореховые стоит смешивать с другими: из-за высокого содержания дубильных веществ они разлагаются медленнее и могут подавлять рост некоторых растений.

Совет от огородников

Если часть листьев осталась — не выбрасывай. Весной они станут отличным компостом, обогащающим почву питательными веществами. А пепел от сожженных листьев можно использовать как натуральное удобрение для грядок.

