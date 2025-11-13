Как использовать листья для мульчи - польза для почвы, защита растений и главные ошибки

Мульча из листьев для огорода — польза и проверенные правила
Опавшие листья — бесплатная и экологичная мульча, которая сохраняет тепло, влагу и питает почву. Но если использовать их неправильно, они могут навредить растениям и стать средой для слизней и гнили.
Новини.LIVE объясняет, как правильно использовать листья для мульчирования, чтобы они работали на пользу, а не вредили урожаю.
Когда мульча из листьев полезна
- Под ягодными кустами, деревьями, на дорожках и грядках.
- Толщина слоя — 5-8 см для целых листьев или 3-5 см для измельченных.
- Листья должны быть сухими и рыхлыми, чтобы не задерживать влагу.
- Возле побегов оставляйте расстояние 5-7 см, чтобы избежать прения.
Если есть возможность — измельчи листья газонокосилкой или измельчителем: так они лучше "дышат" и быстрее перегнивают.
Как избежать появления слизней
- Не делай слишком плотный слой — слизни любят тень и влагу.
- Смешивай листья с соломой или корой для лучшего воздухообмена.
- Оставляй небольшие "окошки" в мульче — это уменьшит влажность.
- Не поливай сверху — хватит естественных осадков, а летом поливай только под корень.
Какие листья лучше подходят для мульчи
Не все листья одинаково полезны. Лучше всего подходят липовые, кленовые, фруктовых деревьев — они быстро перегнивают и обогащают землю микроэлементами. А вот дубовые или ореховые стоит смешивать с другими: из-за высокого содержания дубильных веществ они разлагаются медленнее и могут подавлять рост некоторых растений.
Совет от огородников
Если часть листьев осталась — не выбрасывай. Весной они станут отличным компостом, обогащающим почву питательными веществами. А пепел от сожженных листьев можно использовать как натуральное удобрение для грядок.
