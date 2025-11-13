Як використовувати листя для мульчі - користь для ґрунту, захист рослин і головні помилки

Опале листя в саду. Фото: Freepik

Опале листя — безкоштовна й екологічна мульча, яка зберігає тепло, вологу та живить ґрунт. Але якщо використати його неправильно, воно може зашкодити рослинам і стати середовищем для слимаків та гнилі.

Новини.LIVE пояснює, як правильно використовувати листя для мульчування, щоб воно працювало на користь, а не шкодило врожаю.

Коли мульча з листя корисна

Під ягідними кущами, деревами, на доріжках і грядках.

Товщина шару — 5-8 см для цілого листя або 3-5 см для подрібненого.

Листя має бути сухим і пухким, щоб не затримувало вологу.

Біля пагонів залишайте відстань 5-7 см, щоб уникнути пріння.

Якщо є можливість — подрібни листя газонокосаркою або подрібнювачем: так воно краще "дихає" і швидше перегниває.

Як уникнути появи слимаків

Не роби надто щільний шар — слимаки люблять тінь і вологу.

Змішуй листя із соломою чи корою для кращого повітрообміну.

Залишай невеликі "віконця" у мульчі — це зменшить вологість.

Не поливай зверху — вистачить природних опадів, а влітку поливай лише під корінь.

Яке листя краще підходить для мульчі

Не все листя однаково корисне. Найкраще підходить липове, кленове, фруктових дерев — воно швидко перегниває й збагачує землю мікроелементами. А ось дубове чи горіхове варто змішувати з іншим: через високий вміст дубильних речовин вони розкладаються повільніше та можуть пригнічувати ріст деяких рослин.

Порада від городників

Якщо частина листя залишилася — не викидай. Навесні воно стане чудовим компостом, що збагачує ґрунт поживними речовинами. А попіл від спаленого листя можна використати як натуральне добриво для грядок.

