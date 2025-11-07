Як не можна зберігати картоплю вдома - помилка, через яку овоч швидко псується

Людина тримає врожай картоплі. Фото: Freepik

Картопля — один із найпопулярніших овочів в Україні, але навіть вона може швидко зіпсуватися через неправильне зберігання. Часто господарі кладуть її поруч із фруктами, не підозрюючи, що це шкодить продукту.

Новини.LIVE пояснює, чому не можна тримати картоплю поруч із яблуками та як правильно організувати зберігання, щоб вона залишалася свіжою довше.

Чому не можна зберігати поруч

Яблука під час дозрівання виділяють етилен — природний газ, який прискорює старіння овочів і фруктів. Якщо картопля лежить поруч, вона починає проростати, зморщується та темніє. При тривалому контакті з етиленом утворюється соланін — токсична речовина, небезпечна для здоров’я.

Як правильно зберігати картоплю

Оберіть прохолодне, темне і добре вентильоване місце — льох, комору або нижню шафу.

Не тримайте поруч яблука, банани, груші чи інші фрукти, що виділяють етилен.

Регулярно перевіряйте бульби: зеленувата шкірка, "вічка" чи запах — ознаки псування.

Картоплю з ознаками проростання чи гнилі краще одразу відкинути.

Корисна порада

Щоб картопля не псувалася і не гнила, її варто пересипати шаром сухої тирси або цибулиння. Ці натуральні матеріали добре вбирають надлишкову вологу, запобігають утворенню конденсату й розвитку цвілі. До того ж цибулиння має легкий антисептичний ефект, який допомагає захистити бульби від гнилі та шкідників під час зберігання.

