Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як не можна зберігати картоплю — типова помилка господарів

Як не можна зберігати картоплю — типова помилка господарів

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 18:58
Оновлено: 18:58
Як не можна зберігати картоплю вдома - помилка, через яку овоч швидко псується
Людина тримає врожай картоплі. Фото: Freepik

Картопля — один із найпопулярніших овочів в Україні, але навіть вона може швидко зіпсуватися через неправильне зберігання. Часто господарі кладуть її поруч із фруктами, не підозрюючи, що це шкодить продукту.

Новини.LIVE пояснює, чому не можна тримати картоплю поруч із яблуками та як правильно організувати зберігання, щоб вона залишалася свіжою довше.

Реклама
Читайте також:

Чому не можна зберігати поруч

Яблука під час дозрівання виділяють етилен — природний газ, який прискорює старіння овочів і фруктів. Якщо картопля лежить поруч, вона починає проростати, зморщується та темніє. При тривалому контакті з етиленом утворюється соланін — токсична речовина, небезпечна для здоров’я.

Як правильно зберігати картоплю

  • Оберіть прохолодне, темне і добре вентильоване місце — льох, комору або нижню шафу.
  • Не тримайте поруч яблука, банани, груші чи інші фрукти, що виділяють етилен.
  • Регулярно перевіряйте бульби: зеленувата шкірка, "вічка" чи запах — ознаки псування.
  • Картоплю з ознаками проростання чи гнилі краще одразу відкинути.

Корисна порада

Щоб картопля не псувалася і не гнила, її варто пересипати шаром сухої тирси або цибулиння. Ці натуральні матеріали добре вбирають надлишкову вологу, запобігають утворенню конденсату й розвитку цвілі. До того ж цибулиння має легкий антисептичний ефект, який допомагає захистити бульби від гнилі та шкідників під час зберігання.

Ми вже писали про те, коли варто викопувати моркву, щоб урожай був солодким, соковитим і добре зберігався.

Раніше пояснювали те, як обробити насіння кропу перед висіванням, щоб урожай був густим і ароматним.

Детальніше розповідали про те, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни й став ідеальним добривом.

овочі поради картопля яблука зберігання вдома
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації