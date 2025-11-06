Відео
Україна
Картопля проростає восени — як зупинити і зберегти урожай

Картопля проростає восени — як зупинити і зберегти урожай

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 04:45
Оновлено: 14:38
Що робити, якщо картопля проростає восени - причини, як зупинити процес і зберегти врожай
Картопля, що проросла в ящику. Фото: Potatoes

Якщо картопля почала проростати ще восени — це ознака неправильного зберігання. Вчасно перевірте умови, щоб зупинити процес і зберегти урожай до весни без втрат.

Новини.LIVE розповідає, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Читайте також:

Чому картопля проростає восени

Найчастіше бульби "прокидаються" через занадто тепле або вологе повітря у сховищі. Оптимальна температура зберігання — +4…+6°C, а вологість — не вище 90%. Якщо в приміщенні спекотно, картопля швидко випускає паростки, втрачає вологу й починає псуватись. Також сприяє проростанню попадання світла, тому зберігати урожай потрібно лише у темряві.

Як зупинити проростання

  • Перевірте умови. За потреби провітріть підвал або трохи охолодіть його, відкривши вентиляційні отвори.
  • Переберіть урожай. Видаліть картоплини, що вже пустили паростки — вони швидко заражають інші.
  • Захистіть від світла. Тримайте картоплю у темряві: підійдуть мішки, ящики, накриті тканиною чи мішковиною.
  • Покращте вентиляцію. Повітря має циркулювати вільно, без надлишкової вологи.

Додаткові поради

Щоб картопля довше залишалася свіжою, пересипте її сухими тирсою, піском або крейдою — вони поглинають вологу. Раз на два тижні перевіряйте запаси: забирайте підгнилі або м’які бульби. Якщо підвал сирий, встановіть ємність із сіллю — вона допоможе знизити вологість. Дотримуючись цих простих правил, ви збережете урожай до самої весни без втрат.

Ми пояснювали те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Також розповідали про те, чого не можна робити під час вирощування огірків.

Раніше повідомлялося про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

врожай овочі поради картопля ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
