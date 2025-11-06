Що робити, якщо картопля проростає восени - причини, як зупинити процес і зберегти врожай

Картопля, що проросла в ящику. Фото: Potatoes

Якщо картопля почала проростати ще восени — це ознака неправильного зберігання. Вчасно перевірте умови, щоб зупинити процес і зберегти урожай до весни без втрат.

Новини.LIVE розповідає, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Чому картопля проростає восени

Найчастіше бульби "прокидаються" через занадто тепле або вологе повітря у сховищі. Оптимальна температура зберігання — +4…+6°C, а вологість — не вище 90%. Якщо в приміщенні спекотно, картопля швидко випускає паростки, втрачає вологу й починає псуватись. Також сприяє проростанню попадання світла, тому зберігати урожай потрібно лише у темряві.

Як зупинити проростання

Перевірте умови. За потреби провітріть підвал або трохи охолодіть його, відкривши вентиляційні отвори.

Переберіть урожай. Видаліть картоплини, що вже пустили паростки — вони швидко заражають інші.

Захистіть від світла. Тримайте картоплю у темряві: підійдуть мішки, ящики, накриті тканиною чи мішковиною.

Покращте вентиляцію. Повітря має циркулювати вільно, без надлишкової вологи.

Додаткові поради

Щоб картопля довше залишалася свіжою, пересипте її сухими тирсою, піском або крейдою — вони поглинають вологу. Раз на два тижні перевіряйте запаси: забирайте підгнилі або м’які бульби. Якщо підвал сирий, встановіть ємність із сіллю — вона допоможе знизити вологість. Дотримуючись цих простих правил, ви збережете урожай до самої весни без втрат.

