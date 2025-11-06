Что делать, если картофель прорастает осенью - причины, как остановить процесс и сохранить урожай

Картофель, проросший в ящике. Фото: Potatoes

Если картофель начал прорастать еще осенью — это признак неправильного хранения. Вовремя проверьте условия, чтобы остановить процесс и сохранить урожай до весны без потерь.

Новини.LIVE рассказывает, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.

Почему картофель прорастает осенью

Чаще всего клубни "просыпаются" из-за слишком теплого или влажного воздуха в хранилище. Оптимальная температура хранения — +4...+6°C, а влажность — не выше 90%. Если в помещении жарко, картофель быстро выпускает ростки, теряет влагу и начинает портиться. Также способствует прорастанию попадание света, поэтому хранить урожай нужно только в темноте.

Как остановить прорастание

Проверьте условия. При необходимости проветрите подвал или немного охладите его, открыв вентиляционные отверстия.

Переберите урожай. Удалите картофелины, которые уже пустили ростки — они быстро заражают другие.

Защитите от света. Держите картофель в темноте: подойдут мешки, ящики, накрытые тканью или мешковиной.

Улучшите вентиляцию. Воздух должен циркулировать свободно, без избыточной влаги.

Дополнительные советы

Чтобы картофель дольше оставался свежим, пересыпьте его сухими опилками, песком или мелом — они поглощают влагу. Раз в две недели проверяйте запасы: убирайте подгнившие или мягкие клубни. Если подвал сырой, установите емкость с солью — она поможет снизить влажность. Соблюдая эти простые правила, вы сохраните урожай до самой весны без потерь.

