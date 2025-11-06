Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Картофель прорастает осенью — как остановить и сохранить урожай

Картофель прорастает осенью — как остановить и сохранить урожай

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 04:45
обновлено: 14:38
Что делать, если картофель прорастает осенью - причины, как остановить процесс и сохранить урожай
Картофель, проросший в ящике. Фото: Potatoes

Если картофель начал прорастать еще осенью — это признак неправильного хранения. Вовремя проверьте условия, чтобы остановить процесс и сохранить урожай до весны без потерь.

Новини.LIVE рассказывает, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.

Реклама
Читайте также:

Почему картофель прорастает осенью

Чаще всего клубни "просыпаются" из-за слишком теплого или влажного воздуха в хранилище. Оптимальная температура хранения — +4...+6°C, а влажность — не выше 90%. Если в помещении жарко, картофель быстро выпускает ростки, теряет влагу и начинает портиться. Также способствует прорастанию попадание света, поэтому хранить урожай нужно только в темноте.

Как остановить прорастание

  • Проверьте условия. При необходимости проветрите подвал или немного охладите его, открыв вентиляционные отверстия.
  • Переберите урожай. Удалите картофелины, которые уже пустили ростки — они быстро заражают другие.
  • Защитите от света. Держите картофель в темноте: подойдут мешки, ящики, накрытые тканью или мешковиной.
  • Улучшите вентиляцию. Воздух должен циркулировать свободно, без избыточной влаги.

Дополнительные советы

Чтобы картофель дольше оставался свежим, пересыпьте его сухими опилками, песком или мелом — они поглощают влагу. Раз в две недели проверяйте запасы: убирайте подгнившие или мягкие клубни. Если подвал сырой, установите емкость с солью — она поможет снизить влажность. Соблюдая эти простые правила, вы сохраните урожай до самой весны без потерь.

Мы объясняли то, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.

Также рассказывали о том, чего нельзя делать во время выращивания огурцов.

Ранее сообщалось о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом, чтобы не потерять урожай.

урожай овощи советы картошка эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации