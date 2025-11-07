Как нельзя хранить картофель дома - ошибка, из-за которой овощ быстро портится

Человек держит урожай картофеля. Фото: Freepik

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, но даже он может быстро испортиться из-за неправильного хранения. Часто хозяева кладут его рядом с фруктами, не подозревая, что это вредит продукту.

Новини.LIVE объясняет, почему нельзя держать картофель рядом с яблоками и как правильно организовать хранение, чтобы он оставался свежим дольше.

Почему нельзя хранить рядом

Яблоки во время созревания выделяют этилен — природный газ, который ускоряет старение овощей и фруктов. Если картофель лежит рядом, он начинает прорастать, сморщивается и темнеет. При длительном контакте с этиленом образуется соланин — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Как правильно хранить картофель

Выберите прохладное, темное и хорошо вентилируемое место — погреб, кладовку или нижний шкаф.

Не держите рядом яблоки, бананы, груши или другие фрукты, выделяющие этилен.

Регулярно проверяйте клубни: зеленоватая кожура, "глазки" или запах — признаки порчи.

Картофель с признаками прорастания или гнили лучше сразу отбросить.

Полезный совет

Чтобы картофель не портился и не гнил, его следует пересыпать слоем сухих опилок или луковой шелухи. Эти натуральные материалы хорошо впитывают избыточную влагу, предотвращают образование конденсата и развитие плесени. К тому же луковая шелуха обладает легким антисептическим эффектом, который помогает защитить клубни от гнили и вредителей во время хранения.

