Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как нельзя хранить картофель — типичная ошибка хозяев

Как нельзя хранить картофель — типичная ошибка хозяев

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:58
обновлено: 21:04
Как нельзя хранить картофель дома - ошибка, из-за которой овощ быстро портится
Человек держит урожай картофеля. Фото: Freepik

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, но даже он может быстро испортиться из-за неправильного хранения. Часто хозяева кладут его рядом с фруктами, не подозревая, что это вредит продукту.

Новини.LIVE объясняет, почему нельзя держать картофель рядом с яблоками и как правильно организовать хранение, чтобы он оставался свежим дольше.

Реклама
Читайте также:

Почему нельзя хранить рядом

Яблоки во время созревания выделяют этилен — природный газ, который ускоряет старение овощей и фруктов. Если картофель лежит рядом, он начинает прорастать, сморщивается и темнеет. При длительном контакте с этиленом образуется соланин — токсичное вещество, опасное для здоровья.

Как правильно хранить картофель

  • Выберите прохладное, темное и хорошо вентилируемое место — погреб, кладовку или нижний шкаф.
  • Не держите рядом яблоки, бананы, груши или другие фрукты, выделяющие этилен.
  • Регулярно проверяйте клубни: зеленоватая кожура, "глазки" или запах — признаки порчи.
  • Картофель с признаками прорастания или гнили лучше сразу отбросить.

Полезный совет

Чтобы картофель не портился и не гнил, его следует пересыпать слоем сухих опилок или луковой шелухи. Эти натуральные материалы хорошо впитывают избыточную влагу, предотвращают образование конденсата и развитие плесени. К тому же луковая шелуха обладает легким антисептическим эффектом, который помогает защитить клубни от гнили и вредителей во время хранения.

Мы уже писали о том, когда стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким, сочным и хорошо хранился.

Ранее объясняли то, как обработать семена укропа перед высеванием, чтобы урожай был густым и ароматным.

Подробнее рассказывали о том, что стоит добавить в компост, чтобы он "созрел" к весне и стал идеальным удобрением.

овощи советы картошка яблоки хранение дома
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации