Україна
Як посадити різні сорти винограду поряд без шкоди врожаю

Як посадити різні сорти винограду поряд без шкоди врожаю

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:10
Оновлено: 07:43
Чи можна садити поруч різні сорти винограду - головні правила посадки
Виноград росте у саду. Фото: Pinterest

Багато садівників вважають, що сусідство різних сортів винограду шкодить врожаю. Насправді це не так — важливо лише врахувати тип запилення та термін дозрівання кожного сорту.

Новини.LIVE розповідає, як правильно висаджувати виноград, щоб отримати стабільний урожай без втрати якості ягід.

Читайте також:

Посадка різних сортів винограду

Висаджувати поруч кілька сортів можна. Перезапилення не змінює смак чи вигляд ягід, адже сортові якості визначаються генетично. Головне — підібрати сорти з однаковими періодами цвітіння, щоб запилення відбувалося природно.

Порада: перед посадкою перевірте, чи має обраний сорт чоловічі або жіночі квітки, чи є він самозапильним.

Самозапильні та жіночі сорти

Більшість сучасних сортів винограду мають квітки обох статей, тому запилюються самостійно. Однак такі сорти, як Сашенька, Талісман, Атлант і Кеша, мають лише жіночі квітки. Їм потрібне сусідство з іншими сортами — інакше врожаю не буде.

Що впливає на врожай

На кількість і якість ягід більше впливають:

  • погодні умови;
  • якість ґрунту;
  • підживлення та полив;
  • правильна обрізка й догляд.

Різні сорти винограду можна садити разом — це навіть корисно для запилення. Головне — знати біологічні особливості кожного сорту та створити оптимальні умови для росту.

Ми пояснювали, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.

Також розповідали, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Раніше повідомлялося, як швидко висушити сирі дрова й розпалити піч без неприємного диму.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
