Чи можна садити поруч різні сорти винограду - головні правила посадки

Як посадити різні сорти винограду поряд без шкоди врожаю
Багато садівників вважають, що сусідство різних сортів винограду шкодить врожаю. Насправді це не так — важливо лише врахувати тип запилення та термін дозрівання кожного сорту.
Новини.LIVE розповідає, як правильно висаджувати виноград, щоб отримати стабільний урожай без втрати якості ягід.
Посадка різних сортів винограду
Висаджувати поруч кілька сортів можна. Перезапилення не змінює смак чи вигляд ягід, адже сортові якості визначаються генетично. Головне — підібрати сорти з однаковими періодами цвітіння, щоб запилення відбувалося природно.
Порада: перед посадкою перевірте, чи має обраний сорт чоловічі або жіночі квітки, чи є він самозапильним.
Самозапильні та жіночі сорти
Більшість сучасних сортів винограду мають квітки обох статей, тому запилюються самостійно. Однак такі сорти, як Сашенька, Талісман, Атлант і Кеша, мають лише жіночі квітки. Їм потрібне сусідство з іншими сортами — інакше врожаю не буде.
Що впливає на врожай
На кількість і якість ягід більше впливають:
- погодні умови;
- якість ґрунту;
- підживлення та полив;
- правильна обрізка й догляд.
Різні сорти винограду можна садити разом — це навіть корисно для запилення. Головне — знати біологічні особливості кожного сорту та створити оптимальні умови для росту.
