Видео

Как посадить разные сорта винограда рядом без вреда урожаю

Как посадить разные сорта винограда рядом без вреда урожаю

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 11:10
обновлено: 07:43
Можно ли сажать рядом разные сорта винограда - главные правила посадки
Виноград растет в саду. Фото: Pinterest

Многие садоводы считают, что соседство разных сортов винограда вредит урожаю. На самом деле это не так — важно лишь учесть тип опыления и срок созревания каждого сорта.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно высаживать виноград, чтобы получить стабильный урожай без потери качества ягод.

Читайте также:

Посадка разных сортов винограда

Высаживать рядом несколько сортов можно. Переопыление не меняет вкус или вид ягод, ведь сортовые качества определяются генетически. Главное — подобрать сорта с одинаковыми периодами цветения, чтобы опыление происходило естественно.

Совет: перед посадкой проверьте, имеет ли выбранный сорт мужские или женские цветки, является ли он самоопыляющимся.

Самоопыляемые и женские сорта

Большинство современных сортов винограда имеют цветки обоих полов, поэтому опыляются самостоятельно. Однако такие сорта, как Сашенька, Талисман, Атлант и Кеша, имеют только женские цветки. Им нужно соседство с другими сортами — иначе урожая не будет.

Что влияет на урожай

На количество и качество ягод больше влияют:

  • погодные условия;
  • качество почвы;
  • подкормка и полив;
  • правильная обрезка и уход.

Разные сорта винограда можно сажать вместе — это даже полезно для опыления. Главное — знать биологические особенности каждого сорта и создать оптимальные условия для роста.

Мы объясняли, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома, на балконе или в саду.

Также рассказывали о том, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Ранее сообщалось, как быстро высушить сырые дрова и разжечь печь без неприятного дыма.

урожай советы огород сад виноград сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
