Можно ли сажать рядом разные сорта винограда - главные правила посадки

Многие садоводы считают, что соседство разных сортов винограда вредит урожаю. На самом деле это не так — важно лишь учесть тип опыления и срок созревания каждого сорта.

Посадка разных сортов винограда

Высаживать рядом несколько сортов можно. Переопыление не меняет вкус или вид ягод, ведь сортовые качества определяются генетически. Главное — подобрать сорта с одинаковыми периодами цветения, чтобы опыление происходило естественно.

Совет: перед посадкой проверьте, имеет ли выбранный сорт мужские или женские цветки, является ли он самоопыляющимся.

Самоопыляемые и женские сорта

Большинство современных сортов винограда имеют цветки обоих полов, поэтому опыляются самостоятельно. Однако такие сорта, как Сашенька, Талисман, Атлант и Кеша, имеют только женские цветки. Им нужно соседство с другими сортами — иначе урожая не будет.

Что влияет на урожай

На количество и качество ягод больше влияют:

погодные условия;

качество почвы;

подкормка и полив;

правильная обрезка и уход.

Разные сорта винограда можно сажать вместе — это даже полезно для опыления. Главное — знать биологические особенности каждого сорта и создать оптимальные условия для роста.

