Україна
Що посадити після цибулі — ідеальні культури для багатого врожаю

Що посадити після цибулі — ідеальні культури для багатого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 07:32
Оновлено: 07:18
Що садити після цибулі на грядці - найкращі культури, поради городникам і сівозміна
Цибуля росте на грядці. Фото: Pinterest

Після збору цибулі не варто садити її на тому ж місці — ґрунт виснажується і знижується врожайність. Проте така грядка чудово підходить для інших культур, які добре використовують залишкові поживні речовини.

Новини.LIVE розповідає, що найкраще посадити після цибулі, щоб наступного року отримати рясний урожай.

Читайте також:

Чому не можна садити цибулю двічі поспіль

Цибуля знезаражує землю, але разом із нею на грядці залишається цибулева муха, яка легко зимує й навесні знову атакує врожай. Крім того, культура виснажує ґрунт, тому наступного сезону краще дати йому відновитися.

  • Оптимальна перерва між посадками цибулі — три роки.
  • Щоб скоротити цей період, можна висіяти рослини-сидерати — жито, гірчицю або фацелію. 

Вони насичують землю азотом і покращують її структуру.

Що посадити після цибулі

Після цибулі залишаються фітонциди, які пригнічують хвороботворні бактерії, тому грядка стає чистою та поживною. Найкраще ростуть:

  • Гарбузові: кабачки, огірки, патисони, гарбузи.
  • Пасльонові: помідори, перець, баклажани, картопля.
  • Бобові: квасоля, горох.
  • Капуста всіх видів.
  • Морква, буряк, полуниця.

Що не можна садити після цибулі

Уникайте посадки культур із тієї ж родини або схожих за шкідниками:

  • часник, шпинат, кріп, а також цибулеві квіти — нарциси, тюльпани, лілії.

Щоб зберегти врожайність, восени перекопайте грядку з невеликою кількістю компосту або золи. Такий догляд дозволить весною безпечно висаджувати нові культури й отримати здоровий урожай без хімії.

Ми вже писали, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Раніше повідомлялося, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше.

Також ми пояснювали, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
