Як підготувати хвойні дерева до сильних морозів - поради для зимового захисту

В Україні очікуються сильні морози, і декоративні хвойні дерева можуть не пережити різкі похолодання без правильного догляду. Дізнайтеся, як швидко та безпечно утеплити рослини взимку.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.

Підв’язуйте крони конусоподібних дерев

Хвойні з пірамідальною формою страждають від сильного вітру й сніголаму.

Акуратно зв’яжіть крону мотузкою, щоб гілки не ламалися.

Це допомагає зберегти форму та запобігає тріщинам.

Використовуйте лише дихаюче укриття

Оптимальний матеріал — агроволокно, яке пропускає світло й повітря.

Воно захищає від морозу, не створюючи парникового ефекту.

Не можна накривати тентами, клейонками чи покривалами — вони провокують грибок і загнивання.

Мульчуйте ґрунт навколо молодих хвойних

Рослини до 5 років особливо чутливі до морозів.

Найкраща мульча — соснова кора, яка зберігає тепло й вологу.

Шар мульчі — 5-10 см.

Чому це важливо

Хвойні втрачають вологу взимку та можуть отримати морозобійні опіки.

Правильне укриття допомагає пережити різкі температурні стрибки.

Захист потрібен як для декоративних туй, так і для ялівців та кипарисовиків.

