Головна Дім та город Сильні морози близько — як утеплити хвойні дерева

Сильні морози близько — як утеплити хвойні дерева

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 09:49
Як підготувати хвойні дерева до сильних морозів - поради для зимового захисту
Людина мульчує тую в саду. Фото: Depositphotos

В Україні очікуються сильні морози, і декоративні хвойні дерева можуть не пережити різкі похолодання без правильного догляду. Дізнайтеся, як швидко та безпечно утеплити рослини взимку.

Новини.LIVE розповідає, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.

Читайте також:

Підв’язуйте крони конусоподібних дерев

  • Хвойні з пірамідальною формою страждають від сильного вітру й сніголаму.
  • Акуратно зв’яжіть крону мотузкою, щоб гілки не ламалися.
  • Це допомагає зберегти форму та запобігає тріщинам.

Використовуйте лише дихаюче укриття

  • Оптимальний матеріал — агроволокно, яке пропускає світло й повітря.
  • Воно захищає від морозу, не створюючи парникового ефекту.
  • Не можна накривати тентами, клейонками чи покривалами — вони провокують грибок і загнивання.

Мульчуйте ґрунт навколо молодих хвойних

  • Рослини до 5 років особливо чутливі до морозів.
  • Найкраща мульча — соснова кора, яка зберігає тепло й вологу.
  • Шар мульчі — 5-10 см.

Чому це важливо

  • Хвойні втрачають вологу взимку та можуть отримати морозобійні опіки.
  • Правильне укриття допомагає пережити різкі температурні стрибки.
  • Захист потрібен як для декоративних туй, так і для ялівців та кипарисовиків.

Ми пояснювали те, як уникнути типових помилок при створенні компосту.

Також розповідали про те, як виростити "темну лілію" та з чим її поєднати для стильної клумби.

Раніше повідомлялося про те, які види скла можна ставити у мікрохвильову піч.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
