Як вибрати штучну ялинку на Новий рік 2026 - матеріали, безпека, каркас і поради

Ідеальна штучна ялинка — правила вибору перед покупкою
Штучна ялинка має бути не лише гарною та пишною, а й безпечною для дому. Правильний вибір матеріалу, каркаса і якості хвої допоможе уникнути токсичних виробів і забезпечити довгу службу дерева.
Новини.LIVE розповідає, на що звернути увагу під час купівлі, щоб ялинка радувала не один рік.
Матеріал хвої
Хвоя буває:
- ПВХ — найдешевша, менш реалістична;
- поліпропілен — виглядає "як справжня" та служить довго;
- монофіламент — міцна та якісна нитка, часто використовується для сосен.
Хвоїнки не повинні обсипатися — це головний показник безпеки та якості.
Каркас і кріплення
Каркас буває металевий (міцний) або пластиковий (легший). За способом зборки ялинки діляться на:
- гачкові — довше складаються, але компактні у зберіганні;
- шарнірні — розкладаються як парасолька;
- литі — найдовговічніші, але займають багато місця.
Сертифікат і відсутність запаху
Ялинка не повинна пахнути пластиком — різкий запах означає токсичні домішки. Перевірте наявність документів про відповідність стандартам і пожежну безпеку: голки й стовбур мають бути вогнетривкими та гіпоалергенними.
Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.
Раніше повідомлялося про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.
Також ми пояснювали те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.
Читайте Новини.LIVE!