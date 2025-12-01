Як вибрати штучну ялинку на Новий рік 2026 - матеріали, безпека, каркас і поради

Дівчина зі штучною ялинкою. Фото: Freepik

Штучна ялинка має бути не лише гарною та пишною, а й безпечною для дому. Правильний вибір матеріалу, каркаса і якості хвої допоможе уникнути токсичних виробів і забезпечити довгу службу дерева.

Новини.LIVE розповідає, на що звернути увагу під час купівлі, щоб ялинка радувала не один рік.

Реклама

Читайте також:

Матеріал хвої

Хвоя буває:

ПВХ — найдешевша, менш реалістична;

поліпропілен — виглядає "як справжня" та служить довго;

монофіламент — міцна та якісна нитка, часто використовується для сосен.

Хвоїнки не повинні обсипатися — це головний показник безпеки та якості.

Каркас і кріплення

Каркас буває металевий (міцний) або пластиковий (легший). За способом зборки ялинки діляться на:

гачкові — довше складаються, але компактні у зберіганні;

шарнірні — розкладаються як парасолька;

литі — найдовговічніші, але займають багато місця.

Сертифікат і відсутність запаху

Ялинка не повинна пахнути пластиком — різкий запах означає токсичні домішки. Перевірте наявність документів про відповідність стандартам і пожежну безпеку: голки й стовбур мають бути вогнетривкими та гіпоалергенними.

Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

Раніше повідомлялося про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Також ми пояснювали те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.