Головна Дім та город Ідеальна штучна ялинка — правила вибору перед покупкою

Ідеальна штучна ялинка — правила вибору перед покупкою

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 19:49
Як вибрати штучну ялинку на Новий рік 2026 - матеріали, безпека, каркас і поради
Дівчина зі штучною ялинкою. Фото: Freepik

Штучна ялинка має бути не лише гарною та пишною, а й безпечною для дому. Правильний вибір матеріалу, каркаса і якості хвої допоможе уникнути токсичних виробів і забезпечити довгу службу дерева.

Новини.LIVE розповідає, на що звернути увагу під час купівлі, щоб ялинка радувала не один рік.

Матеріал хвої

Хвоя буває:

  • ПВХ — найдешевша, менш реалістична;
  • поліпропілен — виглядає "як справжня" та служить довго;
  • монофіламент — міцна та якісна нитка, часто використовується для сосен.

Хвоїнки не повинні обсипатися — це головний показник безпеки та якості.

Каркас і кріплення

Каркас буває металевий (міцний) або пластиковий (легший). За способом зборки ялинки діляться на:

  • гачкові — довше складаються, але компактні у зберіганні;
  • шарнірні — розкладаються як парасолька;
  • литі — найдовговічніші, але займають багато місця.

Сертифікат і відсутність запаху

Ялинка не повинна пахнути пластиком — різкий запах означає токсичні домішки. Перевірте наявність документів про відповідність стандартам і пожежну безпеку: голки й стовбур мають бути вогнетривкими та гіпоалергенними.

Йолка новорічна ялинка поради будинок Новий рік 2026
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
