Коли ставити ялинку, щоб новий рік 2026 був щасливим - магічні дні за місячним календарем

Коли ставити ялинку, щоб залучити щастя в 2026 році — дати
Місячний календар визначає особливі дні, коли встановлення ялинки приносить у дім гармонію, затишок і правильну святкову енергію. Саме у ці дати декорування працює найкраще та налаштовує простір на щасливий рік.
Новини.LIVE розповідає, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку, щоб залучити удачу та добрий настрій.
Вдалі дні для встановлення ялинки у грудні 2025
5–6 грудня — Місяць у Раку
- Теплі та домашні дні, ідеальні для створення затишку.
- Енергія підтримки й спокою робить декорування особливо приємним.
7–8 грудня — Місяць у Леві
- Дні творчості та святкової краси.
- Ялинка виходить яскравою, ефектною, "інстаграмною".
- Підсилюється почуття впевненості й натхнення.
12 грудня — Місяць у Терезах
- Найестетичніший день місяця.
- Легко підібрати стиль, кольори й декор.
- Ялинка стає символом гармонії та врівноваженості.
15–16 грудня — Місяць у Стрільці
- Легкі, позитивні дні для сімейного декору.
- Ялинка притягує оптимізм, нові можливості та удачу у подорожах.
19 грудня — Молодик у Козерозі та Стрільці
- День нового старту та намірів.
- Ідеально для ритуального встановлення ялинки з бажаннями на рік.
20–21 грудня — Місяць у Водолії
- Креативні та експериментальні дні.
- Підходять для незвичних ідей та стильних акцентів.
22–23 грудня — Місяць у Рибах
- М’які, романтичні, душевні дні.
- Ялинка створює атмосферу внутрішньої рівноваги й ніжності.
24 грудня — Місяць в Овні
- Потужний енергетичний день.
- Підходить для активного завершення святкових приготувань.
26 грудня — Місяць в Овні та Тельці
- Баланс енергії та спокою.
- Вдалий момент для встановлення ялинки без метушні.
27–28 грудня — Місяць у Тельці
- Теплі та затишні дні, хороші для традиційного декору.
- Підсилюють стабільність і сімейну гармонію.
31 грудня — Місяць у Раку та Леві
- Передсвятковий день із родинною енергією.
- Навіть установка в останню хвилину дає "правильний" святковий заряд.
