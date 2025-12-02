Коли ставити ялинку, щоб новий рік 2026 був щасливим - магічні дні за місячним календарем

Новорічна ялинка в будинку. Фото: Freepik

Місячний календар визначає особливі дні, коли встановлення ялинки приносить у дім гармонію, затишок і правильну святкову енергію. Саме у ці дати декорування працює найкраще та налаштовує простір на щасливий рік.

Новини.LIVE розповідає, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку, щоб залучити удачу та добрий настрій.

Вдалі дні для встановлення ялинки у грудні 2025

5–6 грудня — Місяць у Раку

Теплі та домашні дні, ідеальні для створення затишку.

Енергія підтримки й спокою робить декорування особливо приємним.

7–8 грудня — Місяць у Леві

Дні творчості та святкової краси.

Ялинка виходить яскравою, ефектною, "інстаграмною".

Підсилюється почуття впевненості й натхнення.

12 грудня — Місяць у Терезах

Найестетичніший день місяця.

Легко підібрати стиль, кольори й декор.

Ялинка стає символом гармонії та врівноваженості.

15–16 грудня — Місяць у Стрільці

Легкі, позитивні дні для сімейного декору.

Ялинка притягує оптимізм, нові можливості та удачу у подорожах.

19 грудня — Молодик у Козерозі та Стрільці

День нового старту та намірів.

Ідеально для ритуального встановлення ялинки з бажаннями на рік.

20–21 грудня — Місяць у Водолії

Креативні та експериментальні дні.

Підходять для незвичних ідей та стильних акцентів.

22–23 грудня — Місяць у Рибах

М’які, романтичні, душевні дні.

Ялинка створює атмосферу внутрішньої рівноваги й ніжності.

24 грудня — Місяць в Овні

Потужний енергетичний день.

Підходить для активного завершення святкових приготувань.

26 грудня — Місяць в Овні та Тельці

Баланс енергії та спокою.

Вдалий момент для встановлення ялинки без метушні.

27–28 грудня — Місяць у Тельці

Теплі та затишні дні, хороші для традиційного декору.

Підсилюють стабільність і сімейну гармонію.

31 грудня — Місяць у Раку та Леві

Передсвятковий день із родинною енергією.

Навіть установка в останню хвилину дає "правильний" святковий заряд.

