Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли ставити ялинку, щоб залучити щастя в 2026 році — дати

Коли ставити ялинку, щоб залучити щастя в 2026 році — дати

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:10
Коли ставити ялинку, щоб новий рік 2026 був щасливим - магічні дні за місячним календарем
Новорічна ялинка в будинку. Фото: Freepik

Місячний календар визначає особливі дні, коли встановлення ялинки приносить у дім гармонію, затишок і правильну святкову енергію. Саме у ці дати декорування працює найкраще та налаштовує простір на щасливий рік.

Новини.LIVE розповідає, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку, щоб залучити удачу та добрий настрій.

Реклама
Читайте також:

Вдалі дні для встановлення ялинки у грудні 2025

5–6 грудня — Місяць у Раку

  • Теплі та домашні дні, ідеальні для створення затишку.
  • Енергія підтримки й спокою робить декорування особливо приємним.

7–8 грудня — Місяць у Леві

  • Дні творчості та святкової краси.
  • Ялинка виходить яскравою, ефектною, "інстаграмною".
  • Підсилюється почуття впевненості й натхнення.

12 грудня — Місяць у Терезах

  • Найестетичніший день місяця.
  • Легко підібрати стиль, кольори й декор.
  • Ялинка стає символом гармонії та врівноваженості.

15–16 грудня — Місяць у Стрільці

  • Легкі, позитивні дні для сімейного декору.
  • Ялинка притягує оптимізм, нові можливості та удачу у подорожах.

19 грудня — Молодик у Козерозі та Стрільці

  • День нового старту та намірів.
  • Ідеально для ритуального встановлення ялинки з бажаннями на рік.

20–21 грудня — Місяць у Водолії

  • Креативні та експериментальні дні.
  • Підходять для незвичних ідей та стильних акцентів.

22–23 грудня — Місяць у Рибах

  • М’які, романтичні, душевні дні.
  • Ялинка створює атмосферу внутрішньої рівноваги й ніжності.

24 грудня — Місяць в Овні

  • Потужний енергетичний день.
  • Підходить для активного завершення святкових приготувань.

26 грудня — Місяць в Овні та Тельці

  • Баланс енергії та спокою.
  • Вдалий момент для встановлення ялинки без метушні.

27–28 грудня — Місяць у Тельці

  • Теплі та затишні дні, хороші для традиційного декору.
  • Підсилюють стабільність і сімейну гармонію.

31 грудня — Місяць у Раку та Леві

  • Передсвятковий день із родинною енергією.
  • Навіть установка в останню хвилину дає "правильний" святковий заряд.

Ми вже писали про те, у які дні варто працювати з ґрунтом, кімнатними квітами та озимими культурами.

Раніше пояснювали те, як правильно чистити сніг, щоб не зіпсувати покриття.

Детальніше розповідали про те, які квіти взимку варто підживлювати та як це правильно робити.

новорічна ялинка будинок удача місячний календар Новий рік 2026
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації