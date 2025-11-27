Посівний календар на грудень 2025 - фази Місяця, сприятливі дні для посіву, догляду й обрізки рослин

Людина обрізає дерева в саду. Фото: iStockphoto

Грудень — час зимового спокою, але не для садівників. Саме зараз Місяць задає ритм роботам у саду, теплиці та навіть на підвіконні. Знання фаз допоможе правильно обрати дні для посівів, обрізки й догляду за рослинами.

Новини.LIVE розповідає, у які дні варто працювати з ґрунтом, кімнатними квітами та озимими культурами, щоб забезпечити рясний урожай навесні.

Фази Місяця у грудні 2025

1 грудня — Новий Місяць: день планування, без посадок.

2-14 грудня — зростаючий Місяць: період для догляду за кімнатними рослинами та висіву мікрозелені.

15 грудня — Повня: час для збору врожаю, обрізки, але не для посіву.

16-30 грудня — спадний Місяць: найкраще добриво, мульчування та підготовка ґрунту.

31 грудня — перехід до Нового Місяця: завершення циклу, аналіз сезону.

Сприятливі дні

3-5 грудня — посадка цибулинних і кімнатних культур.

10-12 грудня — полив, пересадка, робота з листковими рослинами.

18-20 грудня — внесення добрив, підготовка ґрунту.

25-27 грудня — укриття саду, обробка від шкідників.

Несприятливі дні — 1, 15 і 31 грудня, коли Місяць змінює фазу, а енергія рослин нестабільна.

Роботи у саду та на городі

У грудні важливо підготувати сад до морозів. Обмотайте стовбури молодих дерев агроволокном або сіткою — це захистить від гризунів. Кущі малини й смородини підв’яжіть і присипте снігом або соломою.

Для городників актуальне мульчування озимих культур — пшениці, часнику, цибулі. А в теплицях або на підвіконні можна висіяти салат і шпинат у зростаючі дні.

Догляд за кімнатними рослинами

У зимовий період більшість квітів переходять у стан спокою. Зменшіть полив до 1-2 разів на місяць і підтримуйте температуру +15...+18°C. Фікуси, орхідеї та алое краще тримати подалі від батарей.

У зростаючу фазу (10-12 грудня) можна легенько підживити рослини або обприскати водою для зволоження листя.

Типові помилки у грудні

Надмірний полив — призводить до гнилі коренів.

Посів у Повню або Новий Місяць — дає слабкі сходи.

Відсутність укриття саду — відкриті корені промерзають.

Ігнорування температури — рослини в теплицях можуть перегрітись під час відлиги.

Корисна порада

Грудень — ідеальний час для планування посівів на наступний сезон. Перевірте запаси насіння, внесіть записи у свій садовий календар і підготуйте добрива. Використовуйте зимовий спокій на користь — і весна віддячить рясним цвітінням.

