Україна
Посівний календар на грудень — сприятливі дні та фази Місяця

Посівний календар на грудень — сприятливі дні та фази Місяця

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 18:58
Посівний календар на грудень 2025 - фази Місяця, сприятливі дні для посіву, догляду й обрізки рослин
Людина обрізає дерева в саду. Фото: iStockphoto

Грудень — час зимового спокою, але не для садівників. Саме зараз Місяць задає ритм роботам у саду, теплиці та навіть на підвіконні. Знання фаз допоможе правильно обрати дні для посівів, обрізки й догляду за рослинами.

Новини.LIVE розповідає, у які дні варто працювати з ґрунтом, кімнатними квітами та озимими культурами, щоб забезпечити рясний урожай навесні.

Читайте також:

Фази Місяця у грудні 2025

  • 1 грудня — Новий Місяць: день планування, без посадок.
  • 2-14 грудня — зростаючий Місяць: період для догляду за кімнатними рослинами та висіву мікрозелені.
  • 15 грудня — Повня: час для збору врожаю, обрізки, але не для посіву.
  • 16-30 грудня — спадний Місяць: найкраще добриво, мульчування та підготовка ґрунту.
  • 31 грудня — перехід до Нового Місяця: завершення циклу, аналіз сезону.

Сприятливі дні

  • 3-5 грудня — посадка цибулинних і кімнатних культур.
  • 10-12 грудня — полив, пересадка, робота з листковими рослинами.
  • 18-20 грудня — внесення добрив, підготовка ґрунту.
  • 25-27 грудня — укриття саду, обробка від шкідників.

Несприятливі дні — 1, 15 і 31 грудня, коли Місяць змінює фазу, а енергія рослин нестабільна.

Роботи у саду та на городі

У грудні важливо підготувати сад до морозів. Обмотайте стовбури молодих дерев агроволокном або сіткою — це захистить від гризунів. Кущі малини й смородини підв’яжіть і присипте снігом або соломою.

Для городників актуальне мульчування озимих культур — пшениці, часнику, цибулі. А в теплицях або на підвіконні можна висіяти салат і шпинат у зростаючі дні.

Догляд за кімнатними рослинами

У зимовий період більшість квітів переходять у стан спокою. Зменшіть полив до 1-2 разів на місяць і підтримуйте температуру +15...+18°C. Фікуси, орхідеї та алое краще тримати подалі від батарей.

У зростаючу фазу (10-12 грудня) можна легенько підживити рослини або обприскати водою для зволоження листя.

Типові помилки у грудні

  • Надмірний полив — призводить до гнилі коренів.
  • Посів у Повню або Новий Місяць — дає слабкі сходи.
  • Відсутність укриття саду — відкриті корені промерзають.
  • Ігнорування температури — рослини в теплицях можуть перегрітись під час відлиги.

Корисна порада

Грудень — ідеальний час для планування посівів на наступний сезон. Перевірте запаси насіння, внесіть записи у свій садовий календар і підготуйте добрива. Використовуйте зимовий спокій на користь — і весна віддячить рясним цвітінням.

Ми пояснювали те, як відновити родючість ґрунту природним шляхом.

Також розповідали про те, як і коли проводити обрізання ремонтантної малини.

Раніше повідомлялося про те, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.

поради календар догляд обрізання Фази Місяця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
