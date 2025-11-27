Посівний календар на грудень 2025 - фази Місяця, сприятливі дні для посіву, догляду й обрізки рослин

Посівний календар на грудень — сприятливі дні та фази Місяця
Грудень — час зимового спокою, але не для садівників. Саме зараз Місяць задає ритм роботам у саду, теплиці та навіть на підвіконні. Знання фаз допоможе правильно обрати дні для посівів, обрізки й догляду за рослинами.
Новини.LIVE розповідає, у які дні варто працювати з ґрунтом, кімнатними квітами та озимими культурами, щоб забезпечити рясний урожай навесні.
Фази Місяця у грудні 2025
- 1 грудня — Новий Місяць: день планування, без посадок.
- 2-14 грудня — зростаючий Місяць: період для догляду за кімнатними рослинами та висіву мікрозелені.
- 15 грудня — Повня: час для збору врожаю, обрізки, але не для посіву.
- 16-30 грудня — спадний Місяць: найкраще добриво, мульчування та підготовка ґрунту.
- 31 грудня — перехід до Нового Місяця: завершення циклу, аналіз сезону.
Сприятливі дні
- 3-5 грудня — посадка цибулинних і кімнатних культур.
- 10-12 грудня — полив, пересадка, робота з листковими рослинами.
- 18-20 грудня — внесення добрив, підготовка ґрунту.
- 25-27 грудня — укриття саду, обробка від шкідників.
Несприятливі дні — 1, 15 і 31 грудня, коли Місяць змінює фазу, а енергія рослин нестабільна.
Роботи у саду та на городі
У грудні важливо підготувати сад до морозів. Обмотайте стовбури молодих дерев агроволокном або сіткою — це захистить від гризунів. Кущі малини й смородини підв’яжіть і присипте снігом або соломою.
Для городників актуальне мульчування озимих культур — пшениці, часнику, цибулі. А в теплицях або на підвіконні можна висіяти салат і шпинат у зростаючі дні.
Догляд за кімнатними рослинами
У зимовий період більшість квітів переходять у стан спокою. Зменшіть полив до 1-2 разів на місяць і підтримуйте температуру +15...+18°C. Фікуси, орхідеї та алое краще тримати подалі від батарей.
У зростаючу фазу (10-12 грудня) можна легенько підживити рослини або обприскати водою для зволоження листя.
Типові помилки у грудні
- Надмірний полив — призводить до гнилі коренів.
- Посів у Повню або Новий Місяць — дає слабкі сходи.
- Відсутність укриття саду — відкриті корені промерзають.
- Ігнорування температури — рослини в теплицях можуть перегрітись під час відлиги.
Корисна порада
Грудень — ідеальний час для планування посівів на наступний сезон. Перевірте запаси насіння, внесіть записи у свій садовий календар і підготуйте добрива. Використовуйте зимовий спокій на користь — і весна віддячить рясним цвітінням.
Ми пояснювали те, як відновити родючість ґрунту природним шляхом.
Також розповідали про те, як і коли проводити обрізання ремонтантної малини.
Раніше повідомлялося про те, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.
Читайте Новини.LIVE!