Посевной календарь на декабрь 2025 - фазы Луны, благоприятные дни для посева, ухода и обрезки растений

Посевный календарь на декабрь — благоприятные дни и фазы Луны
Декабрь — время зимнего покоя, но не для садоводов. Именно сейчас Луна задает ритм работам в саду, теплице и даже на подоконнике. Знание фаз поможет правильно выбрать дни для посевов, обрезки и ухода за растениями.
Новини.LIVE рассказывает, в какие дни стоит работать с почвой, комнатными цветами и озимыми культурами, чтобы обеспечить обильный урожай весной.
Фазы Луны в декабре 2025 года
- 1 декабря — Новая Луна: день планирования, без посадок.
- 2-14 декабря — растущая Луна: период для ухода за комнатными растениями и высева микрозелени.
- 15 декабря — Полнолуние: время для сбора урожая, обрезки, но не для посева.
- 16-30 декабря — убывающая Луна: лучшее удобрение, мульчирование и подготовка почвы.
- 31 декабря — переход к Новой Луне: завершение цикла, анализ сезона.
Благоприятные дни
- 3-5 декабря — посадка луковичных и комнатных культур.
- 10-12 декабря — полив, пересадка, работа с листовыми растениями.
- 18-20 декабря — внесение удобрений, подготовка почвы.
- 25-27 декабря — укрытие сада, обработка от вредителей.
Неблагоприятные дни — 1, 15 и 31 декабря, когда Луна меняет фазу, а энергия растений нестабильна.
Работы в саду и на огороде
В декабре важно подготовить сад к морозам. Обмотайте стволы молодых деревьев агроволокном или сеткой — это защитит от грызунов. Кусты малины и смородины подвяжите и присыпьте снегом или соломой.
Для огородников актуально мульчирование озимых культур — пшеницы, чеснока, лука. А в теплицах или на подоконнике можно высеять салат и шпинат в растущие дни.
Уход за комнатными растениями
В зимний период большинство цветов переходят в состояние покоя. Уменьшите полив до 1-2 раз в месяц и поддерживайте температуру +15...+18°C. Фикусы, орхидеи и алоэ лучше держать подальше от батарей.
В растущую фазу (10-12 декабря) можно легонько подкормить растения или опрыскать водой для увлажнения листьев.
Типичные ошибки в декабре
- Чрезмерный полив — приводит к гнили корней.
- Посев в Полнолуние или Новолуние — дает слабые всходы.
- Отсутствие укрытия сада — открытые корни промерзают.
- Игнорирование температуры — растения в теплицах могут перегреться во время оттепели.
Полезный совет
Декабрь — идеальное время для планирования посевов на следующий сезон. Проверьте запасы семян, внесите записи в свой садовый календарь и подготовьте удобрения. Используйте зимний покой на пользу — и весна отблагодарит обильным цветением.
