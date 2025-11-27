Видео
Главная Дом и огород Посевный календарь на декабрь — благоприятные дни и фазы Луны

Посевный календарь на декабрь — благоприятные дни и фазы Луны

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 18:58
Посевной календарь на декабрь 2025 - фазы Луны, благоприятные дни для посева, ухода и обрезки растений
Человек обрезает деревья в саду. Фото: iStockphoto

Декабрь — время зимнего покоя, но не для садоводов. Именно сейчас Луна задает ритм работам в саду, теплице и даже на подоконнике. Знание фаз поможет правильно выбрать дни для посевов, обрезки и ухода за растениями.

Новини.LIVE рассказывает, в какие дни стоит работать с почвой, комнатными цветами и озимыми культурами, чтобы обеспечить обильный урожай весной.

Фазы Луны в декабре 2025 года

  • 1 декабря — Новая Луна: день планирования, без посадок.
  • 2-14 декабря — растущая Луна: период для ухода за комнатными растениями и высева микрозелени.
  • 15 декабря — Полнолуние: время для сбора урожая, обрезки, но не для посева.
  • 16-30 декабря — убывающая Луна: лучшее удобрение, мульчирование и подготовка почвы.
  • 31 декабря — переход к Новой Луне: завершение цикла, анализ сезона.

Благоприятные дни

  • 3-5 декабря — посадка луковичных и комнатных культур.
  • 10-12 декабря — полив, пересадка, работа с листовыми растениями.
  • 18-20 декабря — внесение удобрений, подготовка почвы.
  • 25-27 декабря — укрытие сада, обработка от вредителей.

Неблагоприятные дни — 1, 15 и 31 декабря, когда Луна меняет фазу, а энергия растений нестабильна.

Работы в саду и на огороде

В декабре важно подготовить сад к морозам. Обмотайте стволы молодых деревьев агроволокном или сеткой — это защитит от грызунов. Кусты малины и смородины подвяжите и присыпьте снегом или соломой.

Для огородников актуально мульчирование озимых культур — пшеницы, чеснока, лука. А в теплицах или на подоконнике можно высеять салат и шпинат в растущие дни.

Уход за комнатными растениями

В зимний период большинство цветов переходят в состояние покоя. Уменьшите полив до 1-2 раз в месяц и поддерживайте температуру +15...+18°C. Фикусы, орхидеи и алоэ лучше держать подальше от батарей.

В растущую фазу (10-12 декабря) можно легонько подкормить растения или опрыскать водой для увлажнения листьев.

Типичные ошибки в декабре

  • Чрезмерный полив — приводит к гнили корней.
  • Посев в Полнолуние или Новолуние — дает слабые всходы.
  • Отсутствие укрытия сада — открытые корни промерзают.
  • Игнорирование температуры — растения в теплицах могут перегреться во время оттепели.

Полезный совет

Декабрь — идеальное время для планирования посевов на следующий сезон. Проверьте запасы семян, внесите записи в свой садовый календарь и подготовьте удобрения. Используйте зимний покой на пользу — и весна отблагодарит обильным цветением.

Мы объясняли то, как восстановить плодородие почвы естественным путем.

Также рассказывали о том, как и когда проводить обрезку ремонтантной малины.

Ранее сообщалось о том, как правильно поливать, освещать и содержать орхидеи в холодное время года.

