Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью - два проверенных метода для урожая

Обрезка ремонтантной малины осенью — когда и как делать правильно
Осенняя обрезка ремонтантной малины — важный этап подготовки к зиме. От правильного времени и способа зависит урожай следующего сезона. Эксперты советуют, когда именно обрезать кусты и какой метод выбрать для максимального плодоношения.
Новини.LIVE советует, как и когда проводить обрезку ремонтантной малины, чтобы избежать ошибок и сохранить здоровье кустов.
Когда обрезать малину осенью
Осеннюю обрезку проводят после завершения плодоношения и падения листьев, когда питательные вещества переходят в корни. Если листва держится до конца ноября — ждать не стоит: главное, чтобы не было сильных морозов.
Два способа обрезки ремонтантной малины
Первый метод — обрезка под корень
- Все побеги срезают почти до уровня земли, оставляя пеньки около 3 см.
- Весной появятся новые побеги, которые дадут один, но обильный урожай в конце лета.
- Преимущества: избавление от вредителей, простой уход, меньше болезней.
- Недостаток: часть ягод может не созреть, если осень будет холодной.
Второй метод — комбинированный
- Часть сильных побегов оставляют, обрезая их до 60-70 см.
- Они дадут ранний урожай в июне, а новые побеги — осенний.
- Преимущество: ягоды будете собирать все лето.
- Недостаток: повышенный риск зимовки вредителей, поэтому весной нужна санитарная обработка.
Завершающий этап — санитарная чистка
- Все срезанные побеги нужно вынести за участок или сжечь.
- Весной уберите остатки обрезки, чтобы почва быстрее прогрелась и не распространялись инфекции.
- Для профилактики обработайте участок бордоской жидкостью или биопрепаратами.
Советы экспертов
- После обрезки подкормите малину золой или компостом.
- Замульчируйте кусты слоем соломы или торфа для защиты от морозов.
- Не оставляйте ветки на земле — это источник болезней.
Мы уже писали о том, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.
Ранее сообщалось о том, чем посыпать грядки после огурцов, чтобы восстановить почву.
Также мы объясняли то, какие растения станут идеальными соседями для пионов.
Читайте Новини.LIVE!