Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью - два проверенных метода для урожая

Осенняя обрезка ремонтантной малины — важный этап подготовки к зиме. От правильного времени и способа зависит урожай следующего сезона. Эксперты советуют, когда именно обрезать кусты и какой метод выбрать для максимального плодоношения.

Новини.LIVE советует, как и когда проводить обрезку ремонтантной малины, чтобы избежать ошибок и сохранить здоровье кустов.

Когда обрезать малину осенью

Осеннюю обрезку проводят после завершения плодоношения и падения листьев, когда питательные вещества переходят в корни. Если листва держится до конца ноября — ждать не стоит: главное, чтобы не было сильных морозов.

Два способа обрезки ремонтантной малины

Первый метод — обрезка под корень

Все побеги срезают почти до уровня земли, оставляя пеньки около 3 см.

Весной появятся новые побеги, которые дадут один, но обильный урожай в конце лета.

Преимущества: избавление от вредителей, простой уход, меньше болезней.

Недостаток: часть ягод может не созреть, если осень будет холодной.

Второй метод — комбинированный

Часть сильных побегов оставляют, обрезая их до 60-70 см.

Они дадут ранний урожай в июне, а новые побеги — осенний.

Преимущество: ягоды будете собирать все лето.

Недостаток: повышенный риск зимовки вредителей, поэтому весной нужна санитарная обработка.

Завершающий этап — санитарная чистка

Все срезанные побеги нужно вынести за участок или сжечь.

Весной уберите остатки обрезки, чтобы почва быстрее прогрелась и не распространялись инфекции.

Для профилактики обработайте участок бордоской жидкостью или биопрепаратами.

Советы экспертов

После обрезки подкормите малину золой или компостом.

Замульчируйте кусты слоем соломы или торфа для защиты от морозов.

Не оставляйте ветки на земле — это источник болезней.

