Головна Дім та город Обрізка ремонтантної малини восени — коли і як робити правильно

Обрізка ремонтантної малини восени — коли і як робити правильно

Дата публікації: 11 листопада 2025 23:45
Оновлено: 19:16
Як правильно обрізати ремонтантну малину восени - два перевірені методи для врожаю
Людина підрізає малину. Фото: Pinterest

Осіння обрізка ремонтантної малини — важливий етап підготовки до зими. Від правильного часу й способу залежить урожай наступного сезону. Експерти радять, коли саме обрізати кущі й який метод обрати для максимального плодоношення.

Новини.LIVE радить, як і коли проводити обрізання ремонтантної малини, щоб уникнути помилок і зберегти здоров’я кущів.

Читайте також:

Коли обрізати малину восени

Осіннє обрізання проводять після завершення плодоношення і падіння листя, коли поживні речовини переходять у коріння. Якщо листя тримається до кінця листопада — чекати не варто: головне, щоб не було сильних морозів.

Два способи обрізання ремонтантної малини

Перший метод — обрізка під корінь

  • Всі пагони зрізають майже до рівня землі, залишаючи пеньки близько 3 см.
  • Навесні з’являться нові пагони, що дадуть один, але рясний урожай наприкінці літа.
  • Переваги: позбавлення від шкідників, простий догляд, менше хвороб.
  • Недолік: частина ягід може не дозріти, якщо осінь буде холодною.

Другий метод — комбінований

  • Частину сильних пагонів залишають, обрізаючи їх до 60-70 см.
  • Вони дадуть ранній урожай у червні, а нові пагони — осінній.
  • Перевага: ягоди збиратимете все літо.
  • Недолік: підвищений ризик зимівлі шкідників, тому весною потрібна санітарна обробка.

Завершальний етап — санітарна чистка

  • Усі зрізані пагони потрібно винести за ділянку або спалити.
  • Навесні приберіть залишки обрізки, щоб ґрунт швидше прогрівся і не поширювались інфекції.
  • Для профілактики обробіть ділянку бордоською рідиною або біопрепаратами.

Поради експертів

  • Після обрізки підживіть малину золою або компостом.
  • Замульчуйте кущі шаром соломи або торфу для захисту від морозів.
  • Не залишайте гілки на землі — це джерело хвороб.

Ми вже писали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше повідомлялося про те, чим посипати грядки після огірків, щоб відновити ґрунт.

Також ми пояснювали те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

врожай город сад малина ефективні способи обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
