Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як врятувати суницю від морозів — природне укриття без хімії

Як врятувати суницю від морозів — природне укриття без хімії

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 11:10
Оновлено: 00:23
Як утеплити суницю на зиму, щоб не вимерзла - укриття хвоєю, шишками та боверією
Суниця росте в саду. Фото: Freepik

Щоб суниця не вимерзла взимку й навесні дала рясний урожай, достатньо природного утеплення — хвої, шишок і біопрепарату боверії. Цей простий метод зберігає бруньки навіть у сильні морози.

Новини.LIVE ділиться перевіреним способом утеплення суниці без хімії та зайвих витрат.

Реклама
Читайте також:

Як захистити суницю взимку

Пізня осінь — найкращий час, щоб утеплити грядки суниці. Особливо це важливо для ремонтантних і південних сортів, які не пристосовані до сильних морозів. Без захисту бруньки вимерзають, і врожай навесні зменшується.

Природне укриття: хвоя та шишки

  • Використовуйте опад сосни, ялини, туї або ялівцю.
  • Хвоя утримує тепло, знезаражує ґрунт і відлякує шкідників.
  • Додайте шишки — вони допоможуть зберегти вологу та поступово збагатять землю органікою.

Захист від мурах і слимаків

Щоб у хвойному укритті не з’являлись шкідники, перед укладанням опаду обробіть грядки біопрепаратом "Боверія Мікс". Гриб Beauveria знищує личинки комах, запобігає появі мурах і слимаків та підтримує здоров’я ґрунту.

Корисний бонус — триходерма

У хвої природно присутній гриб триходерма, який захищає коріння від гнилей та стимулює ріст. Завдяки цьому ваша суниця весною швидше прокинеться й дасть потужне цвітіння.

Ми вже писали про те, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Раніше повідомлялося про те, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше.

Також ми пояснювали те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

рослини зима поради город сад мульчування
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації