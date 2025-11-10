Як утеплити суницю на зиму, щоб не вимерзла - укриття хвоєю, шишками та боверією

Суниця росте в саду. Фото: Freepik

Щоб суниця не вимерзла взимку й навесні дала рясний урожай, достатньо природного утеплення — хвої, шишок і біопрепарату боверії. Цей простий метод зберігає бруньки навіть у сильні морози.

Новини.LIVE ділиться перевіреним способом утеплення суниці без хімії та зайвих витрат.

Як захистити суницю взимку

Пізня осінь — найкращий час, щоб утеплити грядки суниці. Особливо це важливо для ремонтантних і південних сортів, які не пристосовані до сильних морозів. Без захисту бруньки вимерзають, і врожай навесні зменшується.

Природне укриття: хвоя та шишки

Використовуйте опад сосни, ялини, туї або ялівцю.

Хвоя утримує тепло, знезаражує ґрунт і відлякує шкідників.

Додайте шишки — вони допоможуть зберегти вологу та поступово збагатять землю органікою.

Захист від мурах і слимаків

Щоб у хвойному укритті не з’являлись шкідники, перед укладанням опаду обробіть грядки біопрепаратом "Боверія Мікс". Гриб Beauveria знищує личинки комах, запобігає появі мурах і слимаків та підтримує здоров’я ґрунту.

Корисний бонус — триходерма

У хвої природно присутній гриб триходерма, який захищає коріння від гнилей та стимулює ріст. Завдяки цьому ваша суниця весною швидше прокинеться й дасть потужне цвітіння.

