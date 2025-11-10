Как утеплить землянику на зиму, чтобы не вымерзла - укрытие хвоей, шишками и боверией

Земляника растет в саду. Фото: Freepik

Чтобы земляника не вымерзла зимой и весной дала обильный урожай, достаточно естественного утепления — хвои, шишек и биопрепарата боверии. Этот простой метод сохраняет почки даже в сильные морозы.

Новини.LIVE делится проверенным способом утепления земляники без химии и лишних затрат.

Как защитить землянику зимой

Поздняя осень — лучшее время, чтобы утеплить грядки земляники. Особенно это важно для ремонтантных и южных сортов, которые не приспособлены к сильным морозам. Без защиты почки вымерзают, и урожай весной уменьшается.

Естественное укрытие: хвоя и шишки

Используйте опад сосны, ели, туи или можжевельника.

Хвоя удерживает тепло, обеззараживает почву и отпугивает вредителей.

Добавьте шишки — они помогут сохранить влагу и постепенно обогатят землю органикой.

Защита от муравьев и слизней

Чтобы в хвойном укрытии не появлялись вредители, перед укладкой опада обработайте грядки биопрепаратом "Боверия Микс". Гриб Beauveria уничтожает личинки насекомых, предотвращает появление муравьев и слизней и поддерживает здоровье почвы.

Полезный бонус — триходерма

В хвое естественно присутствует гриб триходерма, который защищает корни от гнилей и стимулирует рост. Благодаря этому ваша земляника весной быстрее проснется и даст мощное цветение.

