Посей это на рассаду в ноябре — весной получишь ранний урожай

Дата публикации 11 ноября 2025 07:32
обновлено: 16:35
Что посеять на рассаду в ноябре - советы огородникам для раннего урожая весной
Рассада в горшках. Фото: Pinterest

Опытные огородники знают: ноябрь — не конец сезона, а удачный старт для будущих урожаев. Если посеять некоторые культуры сейчас, уже весной вы получите раннюю зелень и цветы, которые обычно появляются на два месяца позже.

Новини.LIVE рассказывает, что можно выращивать в ноябре дома и на участке, чтобы опередить сезон и собрать свой первый урожай уже к весне.

Что посеять дома

Ноябрь — отличное время для создания "зимнего огорода" прямо на подоконнике. Хорошо растут салат, укроп, петрушка, зеленый лук и редис.

  • Петрушка выдерживает даже слабый свет.
  • Укроп нуждается в подсветке фитолампами.
  • Лук растет без дополнительного освещения даже на прохладном подоконнике.

Любителям экспериментов стоит попробовать компактные сорта помидоров или огурцов, которые прекрасно плодоносят под лампами. Это не только вкусно, но и создает уютную "летнюю атмосферу" зимой.

Что посеять на рассаду

В ноябре стоит посеять пеларгонию, петунию и эустому — эти растения растут медленно, поэтому ранний посев дает преимущество. От семян до цветения проходит около 6-7 месяцев, поэтому весной получите крепкие кустики с бутонами. Такая рассада хорошо приживается и радует яркими цветами раньше других.

Что посеять в открытый грунт

Когда земля подмерзла, можно сеять морковь, шпинат, рукколу, петрушку, редис, горчицу и лук-чернушку. Такие культуры не боятся морозов, а семена проходят естественную закалку. Благодаря этому весной они быстро прорастают, и уже в апреле появляется первая свежая зелень.

Мы уже писали о том, что делать, чтобы картофель не портился и не прорастал в погребе.

Ранее объясняли то, как распознать клеща, обработать смородину и предотвратить его распространение.

Подробнее рассказывали о том, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
