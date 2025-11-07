Видео
Главная Дом и огород Почковый клещ уничтожает смородину — как спасти куст

Почковый клещ уничтожает смородину — как спасти куст

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 23:45
обновлено: 18:58
Как бороться с почковым клещом на смородине - эффективные методы, обработка и профилактика
Урожай смородины в саду. Фото: Pinterest

Если почки на смородине стали круглыми и набухшими — это признак почечного клеща. Маленький вредитель высасывает сок из почек, ослабляет куст и уничтожает завязь. Без обработки смородина может остаться без урожая.

Новини.LIVE рассказывает, как распознать клеща, обработать смородину и предотвратить его распространение.

Читайте также:

Как распознать почкового клеща

Почки смородины обычно имеют удлиненную форму. Если же они стали округлыми, набухшими или "вздутыми", в середине поселился почечный клещ. Он питается соком растения, истощает куст и переносит вирус махровости, из-за которого смородина перестает плодоносить.

Что делать, если клещ уже есть

  • Осмотрите куст. Весной проверьте все побеги — зараженные почки нужно сорвать или срезать.
  • Не выбрасывайте в компост. Пораженные ветки обязательно сожгите, чтобы клещ не распространился дальше.
  • Если заражение сильное, срежьте все ветки — это омолодит куст и даст шанс на восстановление.

Чем обработать смородину

  • Используйте акарициды — именно они действуют на клещей (инсектициды неэффективны).
  • Для профилактики опрыскайте куст 3% бордоской жидкостью или хлорокисью меди до распускания почек.
  • Во время бутонизации повторите обработку более слабым раствором — 1% бордоской жидкостью.
  • После сбора ягод и осенью проведите заключительную обработку 3% бордоской жидкостью или 5% раствором железного купороса.

Как избежать заражения

  • Регулярно осматривайте кусты весной и осенью.
  • Не сажайте смородину рядом с зараженными растениями.
  • Подкармливайте почву и обрезайте старые побеги — это укрепит иммунитет куста.

Если действовать вовремя, смородину можно спасти даже после заражения. Главное — не жалеть поврежденных почек и провести профилактическую обработку, чтобы в следующем сезоне снова собрать щедрый урожай.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
