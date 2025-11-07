Як боротися з бруньковим кліщем на смородині - ефективні методи, обробка та профілактика

Врожай смородини в саду. Фото: Pinterest

Якщо бруньки на смородині стали круглими й набряклими — це ознака брунькового кліща. Маленький шкідник висмоктує сік із бруньок, послаблює кущ і знищує зав’язь. Без обробки смородина може залишитися без урожаю.

Новини.LIVE розповідає, як розпізнати кліща, обробити смородину та запобігти його поширенню.

Як розпізнати брунькового кліща

Бруньки смородини зазвичай мають видовжену форму. Якщо ж вони стали округлими, набряклими або "здутими", у середині поселився бруньковий кліщ. Він живиться соком рослини, виснажує кущ і переносить вірус махровості, через який смородина перестає плодоносити.

Що робити, якщо кліщ уже є

Огляньте кущ. Навесні перевірте всі пагони — заражені бруньки потрібно зірвати або зрізати.

Не викидайте у компост. Уражені гілки обов’язково спаліть, щоб кліщ не поширився далі.

Якщо зараження сильне, зріжте всі гілки — це омолодить кущ і дасть шанс на відновлення.

Чим обробити смородину

Використовуйте акарициди — саме вони діють на кліщів (інсектициди неефективні).

Для профілактики обприскайте кущ 3% бордоською рідиною або хлорокисом міді до розпускання бруньок.

Під час бутонізації повторіть обробку слабшим розчином — 1% бордоською рідиною.

Після збору ягід і восени проведіть заключну обробку 3% бордоською рідиною або 5% розчином залізного купоросу.

Як уникнути зараження

Регулярно оглядайте кущі навесні й восени.

Не садіть смородину поруч із зараженими рослинами.

Підживлюйте ґрунт і обрізайте старі пагони — це зміцнить імунітет куща.

Якщо діяти вчасно, смородину можна врятувати навіть після зараження. Головне — не шкодувати пошкоджених бруньок і провести профілактичну обробку, щоб наступного сезону знову зібрати щедрий урожай.

