Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Бруньковий кліщ знищує смородину — як врятувати кущ

Бруньковий кліщ знищує смородину — як врятувати кущ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 23:45
Оновлено: 18:58
Як боротися з бруньковим кліщем на смородині - ефективні методи, обробка та профілактика
Врожай смородини в саду. Фото: Pinterest

Якщо бруньки на смородині стали круглими й набряклими — це ознака брунькового кліща. Маленький шкідник висмоктує сік із бруньок, послаблює кущ і знищує зав’язь. Без обробки смородина може залишитися без урожаю.

Новини.LIVE розповідає, як розпізнати кліща, обробити смородину та запобігти його поширенню.

Реклама
Читайте також:

Як розпізнати брунькового кліща

Бруньки смородини зазвичай мають видовжену форму. Якщо ж вони стали округлими, набряклими або "здутими", у середині поселився бруньковий кліщ. Він живиться соком рослини, виснажує кущ і переносить вірус махровості, через який смородина перестає плодоносити.

Що робити, якщо кліщ уже є

  • Огляньте кущ. Навесні перевірте всі пагони — заражені бруньки потрібно зірвати або зрізати.
  • Не викидайте у компост. Уражені гілки обов’язково спаліть, щоб кліщ не поширився далі.
  • Якщо зараження сильне, зріжте всі гілки — це омолодить кущ і дасть шанс на відновлення.

Чим обробити смородину

  • Використовуйте акарициди — саме вони діють на кліщів (інсектициди неефективні).
  • Для профілактики обприскайте кущ 3% бордоською рідиною або хлорокисом міді до розпускання бруньок.
  • Під час бутонізації повторіть обробку слабшим розчином — 1% бордоською рідиною.
  • Після збору ягід і восени проведіть заключну обробку 3% бордоською рідиною або 5% розчином залізного купоросу.

Як уникнути зараження

  • Регулярно оглядайте кущі навесні й восени.
  • Не садіть смородину поруч із зараженими рослинами.
  • Підживлюйте ґрунт і обрізайте старі пагони — це зміцнить імунітет куща.

Якщо діяти вчасно, смородину можна врятувати навіть після зараження. Головне — не шкодувати пошкоджених бруньок і провести профілактичну обробку, щоб наступного сезону знову зібрати щедрий урожай.

Ми вже писали про те, які три сорти томатів агрономи вважають найгіршими.

Раніше повідомлялося про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки

Також ми пояснювали те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.

поради город сад смородина ефективні способи шкідники
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації