Головна Дім та город Найгірші помідори для городу — три сорти, що розчарують будь-кого

Найгірші помідори для городу — три сорти, що розчарують будь-кого

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 03:13
Оновлено: 17:57
Три найгірші сорти помідорів, які не варто садити - низький урожай і складний догляд
Помідори ростуть на городі. Фото: Pinterest

Деякі сорти помідорів виглядають привабливо на фото й активно рекламуються, але на практиці приносять лише розчарування. Вони вибагливі, нестійкі до хвороб і майже не плодоносять, навіть за ретельного догляду.

Новини.LIVE розповідає, які три сорти томатів агрономи вважають найгіршими і чому їх краще не висаджувати на городі.

Щороку селекціонери виводять нові, яскраві сорти томатів — із цікавими формами, кольорами та смаками. Але не всі вони підходять для вирощування в домашніх умовах. Експерти радять уникати кількох видів, які потребують надто багато зусиль, а врожай дають мінімальний.

Брендівайн (Brandywine)

Цей сорт відомий великими м’ясистими плодами з насиченим солодким смаком. Проте він надзвичайно вибагливий: потребує ідеального ґрунту, постійного поливу та тепла. До хвороб нестійкий, а врожайність низька. Навіть досвідчені городники отримують кілька плодів замість очікуваних відер.

Томберрі (Tomberry)

Мініатюрні плоди вагою до 2 грамів виглядають ефектно, але це один із найскладніших сортів у догляді. Важко контролювати пагони, запилення і збір врожаю. Плоди смачні, та врожай мізерний — садівники кажуть, що простіше купити в магазині.

Черокі пурпуровий (Cherokee Purple)

Сорт із темно-бордовими плодами, які мають приємний смак, але погано пристосований до нашого клімату. Потребує спекотного літа й сухої погоди, не витримує дощів і легко уражається грибками.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
