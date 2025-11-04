Три худших сорта помидоров, которые не стоит сажать - низкий урожай и сложный уход

Помидоры растут на огороде. Фото: Pinterest

Некоторые сорта помидоров выглядят привлекательно на фото и активно рекламируются, но на практике приносят лишь разочарование. Они прихотливы, неустойчивы к болезням и почти не плодоносят, даже при тщательном уходе.

Новини.LIVE рассказывает, какие три сорта томатов агрономы считают худшими и почему их лучше не высаживать на огороде.

Реклама

Читайте также:

Ежегодно селекционеры выводят новые, яркие сорта томатов — с интересными формами, цветами и вкусами. Но не все они подходят для выращивания в домашних условиях. Эксперты советуют избегать нескольких видов, которые требуют слишком много усилий, а урожай дают минимальный.

Брендивайн (Brandywine)

Этот сорт известен крупными мясистыми плодами с насыщенным сладким вкусом. Однако он чрезвычайно требователен: требует идеальной почвы, постоянного полива и тепла. К болезням неустойчив, а урожайность низкая. Даже опытные огородники получают несколько плодов вместо ожидаемых ведер.

Томберри (Tomberry)

Миниатюрные плоды весом до 2 граммов выглядят эффектно, но это один из самых сложных сортов в уходе. Трудно контролировать побеги, опыление и сбор урожая. Плоды вкусные, но урожай мизерный — садоводы говорят, что проще купить в магазине.

Чероки пурпурный (Cherokee Purple)

Сорт с темно-бордовыми плодами, которые имеют приятный вкус, но плохо приспособлен к нашему климату. Нуждается в жарком лете и сухой погоде, не выдерживает дождей и легко поражается грибками.

Мы уже писали о том, когда стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким, сочным и хорошо хранился.

Ранее объясняли то, как обработать семена укропа перед высеванием, чтобы урожай был густым и ароматным.

Подробнее рассказывали о том, что стоит добавить в компост, чтобы он "созрел" к весне и стал идеальным удобрением.