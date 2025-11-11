Відео
Посій це на розсаду в листопаді — весною отримаєш ранній врожай

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 07:32
Оновлено: 16:35
Що посіяти на розсаду в листопаді - поради городникам для раннього врожаю навесні
Розсада в горщиках. Фото: Pinterest

Досвідчені городники знають: листопад — не кінець сезону, а вдалий старт для майбутніх урожаїв. Якщо посіяти деякі культури зараз, уже навесні ви отримаєте ранню зелень і квіти, що зазвичай з’являються на два місяці пізніше.

Новини.LIVE розповідає, що можна вирощувати у листопаді вдома та на ділянці, щоб випередити сезон і зібрати свій перший урожай уже до весни.

Читайте також:

Що посіяти вдома

Листопад — чудовий час для створення "зимового городу" просто на підвіконні. Добре ростуть салат, кріп, петрушка, зелена цибуля та редис.

  • Петрушка витримує навіть слабке світло.
  • Кріп потребує підсвітки фітолампами.
  • Цибуля росте без додаткового освітлення навіть на прохолодному підвіконні.

Любителям експериментів варто спробувати компактні сорти помідорів або огірків, які чудово плодоносять під лампами. Це не лише смачно, а й створює затишну "літню атмосферу" взимку.

Що посіяти на розсаду

У листопаді варто посіяти пеларгонію, петунію та еустому — ці рослини ростуть повільно, тому ранній посів дає перевагу. Від насіння до цвітіння минає близько 6-7 місяців, тож навесні отримаєте міцні кущики з бутонами. Така розсада добре приживається і радує яскравими квітами раніше за інші.

Що посіяти у відкритий ґрунт

Коли земля підмерзла, можна сіяти моркву, шпинат, рукколу, петрушку, редис, гірчицю та цибулю-чорнушку. Такі культури не бояться морозів, а насіння проходить природне загартування. Завдяки цьому навесні воно швидко проростає, і вже у квітні з’являється перша свіжа зелень.

Ми вже писали про те, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Раніше пояснювали те, як розпізнати кліща, обробити смородину та запобігти його поширенню.

Детальніше розповідали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
