Що посіяти на розсаду в листопаді - поради городникам для раннього врожаю навесні

Досвідчені городники знають: листопад — не кінець сезону, а вдалий старт для майбутніх урожаїв. Якщо посіяти деякі культури зараз, уже навесні ви отримаєте ранню зелень і квіти, що зазвичай з’являються на два місяці пізніше.

Новини.LIVE розповідає, що можна вирощувати у листопаді вдома та на ділянці, щоб випередити сезон і зібрати свій перший урожай уже до весни.

Що посіяти вдома

Листопад — чудовий час для створення "зимового городу" просто на підвіконні. Добре ростуть салат, кріп, петрушка, зелена цибуля та редис.

Петрушка витримує навіть слабке світло.

Кріп потребує підсвітки фітолампами.

Цибуля росте без додаткового освітлення навіть на прохолодному підвіконні.

Любителям експериментів варто спробувати компактні сорти помідорів або огірків, які чудово плодоносять під лампами. Це не лише смачно, а й створює затишну "літню атмосферу" взимку.

Що посіяти на розсаду

У листопаді варто посіяти пеларгонію, петунію та еустому — ці рослини ростуть повільно, тому ранній посів дає перевагу. Від насіння до цвітіння минає близько 6-7 місяців, тож навесні отримаєте міцні кущики з бутонами. Така розсада добре приживається і радує яскравими квітами раніше за інші.

Що посіяти у відкритий ґрунт

Коли земля підмерзла, можна сіяти моркву, шпинат, рукколу, петрушку, редис, гірчицю та цибулю-чорнушку. Такі культури не бояться морозів, а насіння проходить природне загартування. Завдяки цьому навесні воно швидко проростає, і вже у квітні з’являється перша свіжа зелень.

