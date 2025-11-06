Що вирощувати у теплиці в листопаді - культури, які ростуть навіть взимку

Що посадити у теплиці в листопаді — свіжі овочі взимку
Навіть у холодний сезон теплиця може давати врожай. Головне — знати, що посадити. У листопаді можна висівати зелень і ранні овочі, які добре ростуть навіть при низьких температурах.
Новини.LIVE радить, які культури обрати та як доглядати за ними, щоб мати свіжу зелень узимку.
Осіння посадка у теплиці — секрет зимового врожаю
Якщо не хочеш, щоб земля у теплиці "спала", посади культури, які люблять прохолоду. Вони збережуть родючість ґрунту й дозволять отримати першу зелень уже через кілька тижнів.
Що варто посадити у теплиці в листопаді:
- Салати та шпинат — ростуть навіть за короткого дня, зрізати можна кожні 10-14 днів.
- Кріп і петрушка — не бояться холоду, дають ароматну зелень до самої зими.
- Цибуля на перо — швидко сходить і готова до зрізу вже через три тижні.
- Редис — обирай сорти "Сора" або "Французький сніданок", урожай — за місяць.
- Мангольд, рукола, крес-салат — тіньовитривалі, додають різноманіття до зимових страв.
Поради для комфортного росту
- Видали старі рослини, перекопай грядки.
- Додай перегній або компост, накрий мульчею.
- У холодні ночі — накрий нетканим матеріалом.
- Постав у теплиці пляшки з водою: вони накопичують тепло вдень і віддають його вночі.
Теплиця, що працює взимку, — це не диво, а результат правильної підготовки.
Ми вже писали, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.
Раніше пояснювали, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.
Детальніше розповідали, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни й став ідеальним добривом.
Читайте Новини.LIVE!