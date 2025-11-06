Що вирощувати у теплиці в листопаді - культури, які ростуть навіть взимку

Огірки ростуть у теплиці. Фото: Freepik

Навіть у холодний сезон теплиця може давати врожай. Головне — знати, що посадити. У листопаді можна висівати зелень і ранні овочі, які добре ростуть навіть при низьких температурах.

Новини.LIVE радить, які культури обрати та як доглядати за ними, щоб мати свіжу зелень узимку.

Реклама

Читайте також:

Осіння посадка у теплиці — секрет зимового врожаю

Якщо не хочеш, щоб земля у теплиці "спала", посади культури, які люблять прохолоду. Вони збережуть родючість ґрунту й дозволять отримати першу зелень уже через кілька тижнів.

Що варто посадити у теплиці в листопаді:

Салати та шпинат — ростуть навіть за короткого дня, зрізати можна кожні 10-14 днів.

Кріп і петрушка — не бояться холоду, дають ароматну зелень до самої зими.

Цибуля на перо — швидко сходить і готова до зрізу вже через три тижні.

Редис — обирай сорти "Сора" або "Французький сніданок", урожай — за місяць.

Мангольд, рукола, крес-салат — тіньовитривалі, додають різноманіття до зимових страв.

Поради для комфортного росту

Видали старі рослини, перекопай грядки.

Додай перегній або компост, накрий мульчею.

У холодні ночі — накрий нетканим матеріалом.

Постав у теплиці пляшки з водою: вони накопичують тепло вдень і віддають його вночі.

Теплиця, що працює взимку, — це не диво, а результат правильної підготовки.

Ми вже писали, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Раніше пояснювали, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.

Детальніше розповідали, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни й став ідеальним добривом.