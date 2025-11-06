Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Що посадити у теплиці в листопаді — свіжі овочі взимку

Що посадити у теплиці в листопаді — свіжі овочі взимку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 07:32
Оновлено: 07:09
Що вирощувати у теплиці в листопаді - культури, які ростуть навіть взимку
Огірки ростуть у теплиці. Фото: Freepik

Навіть у холодний сезон теплиця може давати врожай. Головне — знати, що посадити. У листопаді можна висівати зелень і ранні овочі, які добре ростуть навіть при низьких температурах.

Новини.LIVE радить, які культури обрати та як доглядати за ними, щоб мати свіжу зелень узимку.

Реклама
Читайте також:

Осіння посадка у теплиці — секрет зимового врожаю

Якщо не хочеш, щоб земля у теплиці "спала", посади культури, які люблять прохолоду. Вони збережуть родючість ґрунту й дозволять отримати першу зелень уже через кілька тижнів.

Що варто посадити у теплиці в листопаді:

  • Салати та шпинат — ростуть навіть за короткого дня, зрізати можна кожні 10-14 днів.
  • Кріп і петрушка — не бояться холоду, дають ароматну зелень до самої зими.
  • Цибуля на перо — швидко сходить і готова до зрізу вже через три тижні.
  • Редис — обирай сорти "Сора" або "Французький сніданок", урожай — за місяць.
  • Мангольд, рукола, крес-салат — тіньовитривалі, додають різноманіття до зимових страв.

Поради для комфортного росту

  • Видали старі рослини, перекопай грядки.
  • Додай перегній або компост, накрий мульчею.
  • У холодні ночі — накрий нетканим матеріалом.
  • Постав у теплиці пляшки з водою: вони накопичують тепло вдень і віддають його вночі.

Теплиця, що працює взимку, — це не диво, а результат правильної підготовки.

Ми вже писали, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Раніше пояснювали, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома, на балконі чи в саду.

Детальніше розповідали, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни й став ідеальним добривом.

овочі рослини зима листопад поради теплиця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації