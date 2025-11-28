Які кімнатні квіти треба підживлювати взимку - п’ять рослин, що потребують догляду

Людина доглядає квіти взимку. Фото: Pexels

Не всі кімнатні квіти взимку відпочивають — деякі продовжують рости й навіть цвісти, тому їм потрібне додаткове підживлення. Без поживних речовин вони швидко слабшають і втрачають колір.

Новини.LIVE розповідає, які квіти взимку варто підживлювати, як це правильно робити та яких помилок уникати під час зимового догляду.

Чому не всі рослини "сплять" взимку

Більшість кімнатних квітів у холодну пору року переходять у стан спокою, тому добрива їм не потрібні. Надлишок мікроелементів засолює ґрунт і шкодить корінню. Але є п’ять винятків — квіти, яким необхідне зимове підживлення.

Пʼять квітів, яким потрібне підживлення взимку

Шлумбергера (декабрист, різдвяник) — цвіте саме взимку, тому потребує поживних речовин для формування бутонів.

Азалія — активно розвивається при низьких температурах, добрива підтримують її яскраве цвітіння.

Антуріум — продовжує ріст і формує квіти, якщо отримує калій і фосфор.

Орхідея — потребує м’якого підживлення через листя під час росту нових пагонів.

Фіалка — взимку цвіте при належному освітленні та помірному внесенні добрив.

Як правильно підживлювати взимку

Використовуйте листкове підживлення — через розпилення добрив на листя.

Ґрунт має бути вологим, полийте рослину за добу до процедури.

Обирайте склади з фосфором, калієм та мікроелементами.

Не підживлюйте, якщо на рослині є бутони або квіти.

