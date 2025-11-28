Відео
Головна Дім та город Підживлення квітів узимку — пʼять рослин, яким це необхідно

Підживлення квітів узимку — пʼять рослин, яким це необхідно

Дата публікації: 28 листопада 2025 12:22
Які кімнатні квіти треба підживлювати взимку - п’ять рослин, що потребують догляду
Людина доглядає квіти взимку. Фото: Pexels

Не всі кімнатні квіти взимку відпочивають — деякі продовжують рости й навіть цвісти, тому їм потрібне додаткове підживлення. Без поживних речовин вони швидко слабшають і втрачають колір.

Новини.LIVE розповідає, які квіти взимку варто підживлювати, як це правильно робити та яких помилок уникати під час зимового догляду.

Читайте також:

Чому не всі рослини "сплять" взимку

Більшість кімнатних квітів у холодну пору року переходять у стан спокою, тому добрива їм не потрібні. Надлишок мікроелементів засолює ґрунт і шкодить корінню. Але є п’ять винятків — квіти, яким необхідне зимове підживлення.

Пʼять квітів, яким потрібне підживлення взимку

  • Шлумбергера (декабрист, різдвяник) — цвіте саме взимку, тому потребує поживних речовин для формування бутонів.
  • Азалія — активно розвивається при низьких температурах, добрива підтримують її яскраве цвітіння.
  • Антуріум — продовжує ріст і формує квіти, якщо отримує калій і фосфор.
  • Орхідея — потребує м’якого підживлення через листя під час росту нових пагонів.
  • Фіалка — взимку цвіте при належному освітленні та помірному внесенні добрив.

Як правильно підживлювати взимку

  • Використовуйте листкове підживлення — через розпилення добрив на листя.
  • Ґрунт має бути вологим, полийте рослину за добу до процедури.
  • Обирайте склади з фосфором, калієм та мікроелементами.
  • Не підживлюйте, якщо на рослині є бутони або квіти.

Ми вже писали про те, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою.

Раніше пояснювали те, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося.

Детальніше розповідали про те, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку.

рослини зима квіти будинок підживлення догляд
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
