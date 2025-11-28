Видео
Видео

Главная Дом и огород Подкормка цветов зимой — пять растений, которым это необходимо

Подкормка цветов зимой — пять растений, которым это необходимо

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 12:22
Какие комнатные цветы надо подкармливать зимой - пять растений, нуждающихся в уходе
Человек ухаживает за цветами зимой. Фото: Pexels

Не все комнатные цветы зимой отдыхают — некоторые продолжают расти и даже цвести, поэтому им нужна дополнительная подкормка. Без питательных веществ они быстро ослабевают и теряют цвет.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы зимой стоит подкармливать, как это правильно делать и каких ошибок избегать во время зимнего ухода.

Почему не все растения "спят" зимой

Большинство комнатных цветов в холодное время года переходят в состояние покоя, поэтому удобрения им не нужны. Избыток микроэлементов засаливает почву и вредит корням. Но есть пять исключений — цветы, которым необходима зимняя подкормка.

Пять цветов, которым нужна подкормка зимой

  • Шлумбергера (декабрист, рождественник) — цветет именно зимой, поэтому нуждается в питательных веществах для формирования бутонов.
  • Азалия — активно развивается при низких температурах, удобрения поддерживают ее яркое цветение.
  • Антуриум — продолжает рост и формирует цветы, если получает калий и фосфор.
  • Орхидея — нуждается в мягкой подкормке через листья во время роста новых побегов.
  • Фиалка — зимой цветет при должном освещении и умеренном внесении удобрений.

Как правильно подкармливать зимой

  • Используйте листовую подкормку — через распыление удобрений на листья.
  • Почва должна быть влажной, полейте растение за сутки до процедуры.
  • Выбирайте составы с фосфором, калием и микроэлементами.
  • Не подкармливайте, если на растении есть бутоны или цветы.

растения зима цветы дом подкормка уход
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
