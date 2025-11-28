Какие комнатные цветы надо подкармливать зимой - пять растений, нуждающихся в уходе

Подкормка цветов зимой — пять растений, которым это необходимо
Не все комнатные цветы зимой отдыхают — некоторые продолжают расти и даже цвести, поэтому им нужна дополнительная подкормка. Без питательных веществ они быстро ослабевают и теряют цвет.
Новини.LIVE рассказывает, какие цветы зимой стоит подкармливать, как это правильно делать и каких ошибок избегать во время зимнего ухода.
Почему не все растения "спят" зимой
Большинство комнатных цветов в холодное время года переходят в состояние покоя, поэтому удобрения им не нужны. Избыток микроэлементов засаливает почву и вредит корням. Но есть пять исключений — цветы, которым необходима зимняя подкормка.
Пять цветов, которым нужна подкормка зимой
- Шлумбергера (декабрист, рождественник) — цветет именно зимой, поэтому нуждается в питательных веществах для формирования бутонов.
- Азалия — активно развивается при низких температурах, удобрения поддерживают ее яркое цветение.
- Антуриум — продолжает рост и формирует цветы, если получает калий и фосфор.
- Орхидея — нуждается в мягкой подкормке через листья во время роста новых побегов.
- Фиалка — зимой цветет при должном освещении и умеренном внесении удобрений.
Как правильно подкармливать зимой
- Используйте листовую подкормку — через распыление удобрений на листья.
- Почва должна быть влажной, полейте растение за сутки до процедуры.
- Выбирайте составы с фосфором, калием и микроэлементами.
- Не подкармливайте, если на растении есть бутоны или цветы.
