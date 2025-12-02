Когда ставить елку, чтобы новый год 2026 был счастливым - магические дни по лунному календарю

Новогодняя елка в доме. Фото: Freepik

Лунный календарь определяет особые дни, когда установка елки приносит в дом гармонию, уют и правильную праздничную энергию. Именно в эти даты декорирование работает лучше всего и настраивает пространство на счастливый год.

Новини.LIVE рассказывает, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку, чтобы привлечь удачу и хорошее настроение.

Удачные дни для установки елки в декабре 2025 года

5-6 декабря — Луна в Раке

Теплые и домашние дни, идеальные для создания уюта.

Энергия поддержки и спокойствия делает декорирование особенно приятным.

7-8 декабря — Луна во Льве

Дни творчества и праздничной красоты.

Елка получается яркой, эффектной, "инстаграмной".

Усиливается чувство уверенности и вдохновения.

12 декабря — Луна в Весах

Самый эстетичный день месяца.

Легко подобрать стиль, цвета и декор.

Елка становится символом гармонии и уравновешенности.

15-16 декабря — Луна в Стрельце

Легкие, позитивные дни для семейного декора.

Елка притягивает оптимизм, новые возможности и удачу в путешествиях.

19 декабря — Новолуние в Козероге и Стрельце

День нового старта и намерений.

Идеально для ритуального установления елки с желаниями на год.

20-21 декабря — Луна в Водолее

Креативные и экспериментальные дни.

Подходят для необычных идей и стильных акцентов.

22-23 декабря — Луна в Рыбах

Мягкие, романтические, душевные дни.

Елка создает атмосферу внутреннего равновесия и нежности.

24 декабря — Луна в Овне

Мощный энергетический день.

Подходит для активного завершения праздничных приготовлений.

26 декабря — Луна в Овне и Тельце

Баланс энергии и спокойствия.

Удачный момент для установки елки без суеты.

27-28 декабря — Луна в Тельце

Теплые и уютные дни, хорошие для традиционного декора.

Усиливают стабильность и семейную гармонию.

31 декабря — Луна в Раке и Льве

Предпраздничный день с семейной энергией.

Даже установка в последнюю минуту дает "правильный" праздничный заряд.

