Главная Дом и огород Когда ставить елку, чтобы привлечь счастье в 2026 году — даты

Когда ставить елку, чтобы привлечь счастье в 2026 году — даты

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:10
Когда ставить елку, чтобы новый год 2026 был счастливым - магические дни по лунному календарю
Новогодняя елка в доме. Фото: Freepik

Лунный календарь определяет особые дни, когда установка елки приносит в дом гармонию, уют и правильную праздничную энергию. Именно в эти даты декорирование работает лучше всего и настраивает пространство на счастливый год.

Новини.LIVE рассказывает, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку, чтобы привлечь удачу и хорошее настроение.

Читайте также:

Удачные дни для установки елки в декабре 2025 года

5-6 декабря — Луна в Раке

  • Теплые и домашние дни, идеальные для создания уюта.
  • Энергия поддержки и спокойствия делает декорирование особенно приятным.

7-8 декабря — Луна во Льве

  • Дни творчества и праздничной красоты.
  • Елка получается яркой, эффектной, "инстаграмной".
  • Усиливается чувство уверенности и вдохновения.

12 декабря — Луна в Весах

  • Самый эстетичный день месяца.
  • Легко подобрать стиль, цвета и декор.
  • Елка становится символом гармонии и уравновешенности.

15-16 декабря — Луна в Стрельце

  • Легкие, позитивные дни для семейного декора.
  • Елка притягивает оптимизм, новые возможности и удачу в путешествиях.

19 декабря — Новолуние в Козероге и Стрельце

  • День нового старта и намерений.
  • Идеально для ритуального установления елки с желаниями на год.

20-21 декабря — Луна в Водолее

  • Креативные и экспериментальные дни.
  • Подходят для необычных идей и стильных акцентов.

22-23 декабря — Луна в Рыбах

  • Мягкие, романтические, душевные дни.
  • Елка создает атмосферу внутреннего равновесия и нежности.

24 декабря — Луна в Овне

  • Мощный энергетический день.
  • Подходит для активного завершения праздничных приготовлений.

26 декабря — Луна в Овне и Тельце

  • Баланс энергии и спокойствия.
  • Удачный момент для установки елки без суеты.

27-28 декабря — Луна в Тельце

  • Теплые и уютные дни, хорошие для традиционного декора.
  • Усиливают стабильность и семейную гармонию.

31 декабря — Луна в Раке и Льве

  • Предпраздничный день с семейной энергией.
  • Даже установка в последнюю минуту дает "правильный" праздничный заряд.

новогодняя елка дом удача лунный календарь Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
