Когда ставить елку, чтобы новый год 2026 был счастливым - магические дни по лунному календарю

Когда ставить елку, чтобы привлечь счастье в 2026 году — даты
Лунный календарь определяет особые дни, когда установка елки приносит в дом гармонию, уют и правильную праздничную энергию. Именно в эти даты декорирование работает лучше всего и настраивает пространство на счастливый год.
Новини.LIVE рассказывает, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку, чтобы привлечь удачу и хорошее настроение.
Удачные дни для установки елки в декабре 2025 года
5-6 декабря — Луна в Раке
- Теплые и домашние дни, идеальные для создания уюта.
- Энергия поддержки и спокойствия делает декорирование особенно приятным.
7-8 декабря — Луна во Льве
- Дни творчества и праздничной красоты.
- Елка получается яркой, эффектной, "инстаграмной".
- Усиливается чувство уверенности и вдохновения.
12 декабря — Луна в Весах
- Самый эстетичный день месяца.
- Легко подобрать стиль, цвета и декор.
- Елка становится символом гармонии и уравновешенности.
15-16 декабря — Луна в Стрельце
- Легкие, позитивные дни для семейного декора.
- Елка притягивает оптимизм, новые возможности и удачу в путешествиях.
19 декабря — Новолуние в Козероге и Стрельце
- День нового старта и намерений.
- Идеально для ритуального установления елки с желаниями на год.
20-21 декабря — Луна в Водолее
- Креативные и экспериментальные дни.
- Подходят для необычных идей и стильных акцентов.
22-23 декабря — Луна в Рыбах
- Мягкие, романтические, душевные дни.
- Елка создает атмосферу внутреннего равновесия и нежности.
24 декабря — Луна в Овне
- Мощный энергетический день.
- Подходит для активного завершения праздничных приготовлений.
26 декабря — Луна в Овне и Тельце
- Баланс энергии и спокойствия.
- Удачный момент для установки елки без суеты.
27-28 декабря — Луна в Тельце
- Теплые и уютные дни, хорошие для традиционного декора.
- Усиливают стабильность и семейную гармонию.
31 декабря — Луна в Раке и Льве
- Предпраздничный день с семейной энергией.
- Даже установка в последнюю минуту дает "правильный" праздничный заряд.
Мы уже писали о том, в какие дни стоит работать с почвой, комнатными цветами и озимыми культурами.
Ранее объясняли то, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.
Подробнее рассказывали о том, какие цветы зимой стоит подпитывать и как это правильно делать.
Читайте Новини.LIVE!