Как правильно убирать снег зимой, чтобы не повредить газон и брусчатку

Очистка двора зимой — советы, чтобы не испортить газон
Зимой неправильная уборка снега может повредить брусчатку, сорвать край газона и оставить после себя глубокие борозды. Есть несколько простых правил, которые защищают двор во время морозов.
Новини.LIVE объясняет, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.
Почему важно убирать снег правильно
Брусчатка трескается от ударов металлических лопат, а газон после неудачного сгребания получает "проплешины". Неправильная уборка также приводит к проседанию плитки и разрушению границ газона.
Как чистить снег, чтобы не повредить брусчатку
- Используйте пластиковую или резиновую лопату. Она не царапает поверхность и не сбивает верхний слой брусчатки.
- Поднимайте, а не тяните снег. Металлическим краем легко выбить кусок плитки или сместить ее.
- Не сбивайте лед топором. Замерзшую корку лучше притрусить песком или солью для размягчения, а затем аккуратно счистить.
- Очищайте швы вдоль, а не поперек. Так вы не выбьете межплиточный заполнитель.
Как убирать снег с газона
- Не скребите лопатой по земле. Это сдирает дерн и повреждает корневую систему.
- Двигайтесь в одном направлении. Так меньше риска вырвать куски травы под слоем снега.
- Оставляйте тонкий слой снега. Он работает как естественное "одеяло" и защищает газон от мороза.
- Не складируйте снег на одно место. Высокая куча сдавливает траву и вызывает весенние проталины.
Чем посыпать дорожки зимой
Используйте песок, мелкий щебень или гранотсев. Соль подходит для льда, но разрушает брусчатку и высушивает газон, поэтому ее нужно применять минимально.
Мы объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.
Также рассказывали о том, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился.
Ранее сообщалось о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.
Читайте Новини.LIVE!