Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Очистка двора зимой — советы, чтобы не испортить газон

Очистка двора зимой — советы, чтобы не испортить газон

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:15
Как правильно убирать снег зимой, чтобы не повредить газон и брусчатку
Девушка убирает снег во дворе. Фото: Freepik

Зимой неправильная уборка снега может повредить брусчатку, сорвать край газона и оставить после себя глубокие борозды. Есть несколько простых правил, которые защищают двор во время морозов.

Новини.LIVE объясняет, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.

Реклама
Читайте также:

Почему важно убирать снег правильно

Брусчатка трескается от ударов металлических лопат, а газон после неудачного сгребания получает "проплешины". Неправильная уборка также приводит к проседанию плитки и разрушению границ газона.

Как чистить снег, чтобы не повредить брусчатку

  • Используйте пластиковую или резиновую лопату. Она не царапает поверхность и не сбивает верхний слой брусчатки.
  • Поднимайте, а не тяните снег. Металлическим краем легко выбить кусок плитки или сместить ее.
  • Не сбивайте лед топором. Замерзшую корку лучше притрусить песком или солью для размягчения, а затем аккуратно счистить.
  • Очищайте швы вдоль, а не поперек. Так вы не выбьете межплиточный заполнитель.

Как убирать снег с газона

  • Не скребите лопатой по земле. Это сдирает дерн и повреждает корневую систему.
  • Двигайтесь в одном направлении. Так меньше риска вырвать куски травы под слоем снега.
  • Оставляйте тонкий слой снега. Он работает как естественное "одеяло" и защищает газон от мороза.
  • Не складируйте снег на одно место. Высокая куча сдавливает траву и вызывает весенние проталины.

Чем посыпать дорожки зимой

Используйте песок, мелкий щебень или гранотсев. Соль подходит для льда, но разрушает брусчатку и высушивает газон, поэтому ее нужно применять минимально.

Мы объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Также рассказывали о том, чем подкормить озимый лук, чтобы он быстро прижился.

Ранее сообщалось о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

снег зима советы дом эффективные способы газон
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации