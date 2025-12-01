Як правильно прибирати сніг узимку, щоб не пошкодити газон і бруківку

Дівчина прибирає сніг у дворі. Фото: Freepik

Взимку неправильне прибирання снігу може пошкодити бруківку, зірвати край газону й залишити після себе глибокі борозни. Є кілька простих правил, які захищають двір під час морозів.

Як правильно чистити сніг, щоб не зіпсувати покриття.

Чому важливо прибирати сніг правильно

Бруківка тріскає від ударів металевих лопат, а газон після невдалого згрібання отримує "лисини". Неправильне прибирання також призводить до просідання плитки та руйнування меж газону.

Як чистити сніг, щоб не пошкодити бруківку

Використовуйте пластикову або гумову лопату. Вона не дряпає поверхню та не збиває верхній шар бруківки.

Піднімайте, а не тягніть сніг. Металевим краєм легко вибити шматок плитки або змістити її.

Не збивайте кригу сокирою. Замерзлу кірку краще притрусити піском або сіллю для розм’якшення, а потім акуратно зчистити.

Очищайте шви вздовж, а не впоперек. Так ви не виб’єте міжплитковий заповнювач.

Як прибирати сніг з газону

Не шкребіть лопатою по землі. Це здирає дерен і пошкоджує кореневу систему.

Рухайтеся в одному напрямку. Так менше ризику вирвати шматки трави під шаром снігу.

Залишайте тонкий шар снігу. Він працює як природна "ковдра" й захищає газон від морозу.

Не складуйте сніг на одне місце. Висока купа здавлює траву й спричиняє весняні проталіни.

Чим посипати доріжки взимку

Використовуйте пісок, дрібний щебінь або гранвідсів. Сіль підходить для льоду, але руйнує бруківку та висушує газон, тому її потрібно застосовувати мінімально.

