Куда ставить елку, чтобы в дом пришли удача и достаток

Дата публикации 3 декабря 2025 14:36
Где поставить елку по фэн-шуй - как активировать удачу, деньги и гармонию в доме
Девушка держит новогоднюю елку. Фото: Freepik

Новогодняя елка в фэн-шуй считается сильным энергетическим активатором, который способен усилить финансы, гармонию в семье и успех в новом году. Важно лишь правильно выбрать место для ее установки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно расположить елку, чтобы усилить атмосферу дома и привлечь удачу.

Читайте также:

Почему место для елки имеет значение

В фэн-шуй елка относится к стихии Дерева, а гирлянды добавляют энергию Огня. Вместе они активируют движение новой энергии, открывают возможности и усиливают те сферы, на которые направлено внимание.

Где установить елку для удачи и достатка

Восток — семья и здоровье

Елка в восточной части дома усиливает семейную поддержку, согласие и эмоциональную стабильность. Это зона единства и восстановления.

Юго-восток — деньги и процветание

Идеальное место для тех, кто хочет укрепить бюджет и привлечь новые возможности. Хорошо работают золотые, зеленые и фиолетовые украшения, усиливающие энергию достатка.

Юг — слава, успех, признание

Здесь елка помогает проявить таланты, улучшить репутацию и получить поддержку в карьере. Сильнее всего "работают" красные и яркие декоративные элементы.

Где ставить елку нежелательно

  • Северная зона — здесь доминирует стихия Воды, которая приглушает энергию Дерева.
  • Спальня — активная энергетика елки мешает отдыху.
  • Коридоры и проходы — блокируют свободное движение энергии и создают дисгармонию.

Правильно установленная елка помогает настроить атмосферу дома, гармонизировать пространство и поддержать те намерения, с которыми вы входите в новый год.

Мы уже писали о том, как оформить туи к Новому году и создать сказочную атмосферу во дворе.

Ранее объясняли то, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году.

Подробнее рассказывали о том, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку.

новогодняя елка советы дом удача Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
