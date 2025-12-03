Где поставить елку по фэн-шуй - как активировать удачу, деньги и гармонию в доме

Девушка держит новогоднюю елку. Фото: Freepik

Новогодняя елка в фэн-шуй считается сильным энергетическим активатором, который способен усилить финансы, гармонию в семье и успех в новом году. Важно лишь правильно выбрать место для ее установки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно расположить елку, чтобы усилить атмосферу дома и привлечь удачу.

Почему место для елки имеет значение

В фэн-шуй елка относится к стихии Дерева, а гирлянды добавляют энергию Огня. Вместе они активируют движение новой энергии, открывают возможности и усиливают те сферы, на которые направлено внимание.

Где установить елку для удачи и достатка

Восток — семья и здоровье

Елка в восточной части дома усиливает семейную поддержку, согласие и эмоциональную стабильность. Это зона единства и восстановления.

Юго-восток — деньги и процветание

Идеальное место для тех, кто хочет укрепить бюджет и привлечь новые возможности. Хорошо работают золотые, зеленые и фиолетовые украшения, усиливающие энергию достатка.

Юг — слава, успех, признание

Здесь елка помогает проявить таланты, улучшить репутацию и получить поддержку в карьере. Сильнее всего "работают" красные и яркие декоративные элементы.

Где ставить елку нежелательно

Северная зона — здесь доминирует стихия Воды, которая приглушает энергию Дерева.

Спальня — активная энергетика елки мешает отдыху.

Коридоры и проходы — блокируют свободное движение энергии и создают дисгармонию.

Правильно установленная елка помогает настроить атмосферу дома, гармонизировать пространство и поддержать те намерения, с которыми вы входите в новый год.

