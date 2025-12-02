Что категорически нельзя вешать на елку 2026, чтобы не привлечь беду

Что нельзя вешать на елку 2026 — эти украшения привлекают беду
Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:36
Девушка украшает елку. Фото: Freepik
Некоторые праздничные украшения считаются энергетически нежелательными и способными принести в дом ссоры, усталость или финансовые трудности. Правильный выбор декора поможет избежать негатива и встретить 2026 год в гармонии.
Новини.LIVE рассказывает, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году, чтобы не притягивать плохую энергию.
Реклама
Читайте также:
Трещины или побитые игрушки
- Согласно народным приметам, сломанный декор приносит в дом разбитые отношения и мелкие неурядицы.
- Такой символ "трещины" считается энергетически опасным и блокирует удачу.
Черные и тусклые украшения
- В год Огненного Дракона 2026 черный цвет считается слишком "тяжелым" — он притягивает грусть и истощение.
- Лучше отдать предпочтение ярким и теплым оттенкам, которые поддерживают энергию года.
Игрушки в виде оружия или опасных предметов
- Ножи, мечи, ружья и даже миниатюрные "шуточные" символы конфликтов могут активировать агрессию и ссоры.
- Декор в форме оружия традиционно считают неблагополучным.
Слишком тяжелые украшения
- Такие игрушки "перегружают" дерево и символически олицетворяют бремя и трудности года.
- На елку советуют вешать легкие, приятные по форме элементы.
Старые игрушки с плохими воспоминаниями
- Декор, связанный с болезнями, ссорами, потерями или стрессом, переносит энергию прошлого в новый год.
- Эзотерики советуют оставлять только те украшения, которые ассоциируются с теплом и успехом.
Нечистый металл и потемневшие колокольчики
- Потемневший металл в народных традициях символизирует застой и "угасание удачи".
- Если колокольчики не звенят или имеют царапины, их лучше не использовать.
Грустные или мрачные фигурки
- Игрушки с "равнодушными" или грустными лицами считаются носителями нежелательной эмоциональной энергии.
- На 2026 год больше подходят улыбчивые, добрые и жизнерадостные декоративные элементы.
Мы уже рассказывали о том, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.
Также ранее объясняли то, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.
Подробнее мы рассказывали о том, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама