Что категорически нельзя вешать на елку 2026, чтобы не привлечь беду

Девушка украшает елку. Фото: Freepik

Некоторые праздничные украшения считаются энергетически нежелательными и способными принести в дом ссоры, усталость или финансовые трудности. Правильный выбор декора поможет избежать негатива и встретить 2026 год в гармонии.

Новини.LIVE рассказывает, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году, чтобы не притягивать плохую энергию.

Трещины или побитые игрушки

Согласно народным приметам, сломанный декор приносит в дом разбитые отношения и мелкие неурядицы.

Такой символ "трещины" считается энергетически опасным и блокирует удачу.

Черные и тусклые украшения

В год Огненного Дракона 2026 черный цвет считается слишком "тяжелым" — он притягивает грусть и истощение.

Лучше отдать предпочтение ярким и теплым оттенкам, которые поддерживают энергию года.

Игрушки в виде оружия или опасных предметов

Ножи, мечи, ружья и даже миниатюрные "шуточные" символы конфликтов могут активировать агрессию и ссоры.

Декор в форме оружия традиционно считают неблагополучным.

Слишком тяжелые украшения

Такие игрушки "перегружают" дерево и символически олицетворяют бремя и трудности года.

На елку советуют вешать легкие, приятные по форме элементы.

Старые игрушки с плохими воспоминаниями

Декор, связанный с болезнями, ссорами, потерями или стрессом, переносит энергию прошлого в новый год.

Эзотерики советуют оставлять только те украшения, которые ассоциируются с теплом и успехом.

Нечистый металл и потемневшие колокольчики

Потемневший металл в народных традициях символизирует застой и "угасание удачи".

Если колокольчики не звенят или имеют царапины, их лучше не использовать.

Грустные или мрачные фигурки

Игрушки с "равнодушными" или грустными лицами считаются носителями нежелательной эмоциональной энергии.

На 2026 год больше подходят улыбчивые, добрые и жизнерадостные декоративные элементы.

