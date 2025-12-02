Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что нельзя вешать на елку 2026 — эти украшения привлекают беду

Что нельзя вешать на елку 2026 — эти украшения привлекают беду

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:36
Что категорически нельзя вешать на елку 2026, чтобы не привлечь беду
Девушка украшает елку. Фото: Freepik

Некоторые праздничные украшения считаются энергетически нежелательными и способными принести в дом ссоры, усталость или финансовые трудности. Правильный выбор декора поможет избежать негатива и встретить 2026 год в гармонии.

Новини.LIVE рассказывает, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году, чтобы не притягивать плохую энергию.

Реклама
Читайте также:

Трещины или побитые игрушки

  • Согласно народным приметам, сломанный декор приносит в дом разбитые отношения и мелкие неурядицы.
  • Такой символ "трещины" считается энергетически опасным и блокирует удачу.

Черные и тусклые украшения

  • В год Огненного Дракона 2026 черный цвет считается слишком "тяжелым" — он притягивает грусть и истощение.
  • Лучше отдать предпочтение ярким и теплым оттенкам, которые поддерживают энергию года.

Игрушки в виде оружия или опасных предметов

  • Ножи, мечи, ружья и даже миниатюрные "шуточные" символы конфликтов могут активировать агрессию и ссоры.
  • Декор в форме оружия традиционно считают неблагополучным.

Слишком тяжелые украшения

  • Такие игрушки "перегружают" дерево и символически олицетворяют бремя и трудности года.
  • На елку советуют вешать легкие, приятные по форме элементы.

Старые игрушки с плохими воспоминаниями

  • Декор, связанный с болезнями, ссорами, потерями или стрессом, переносит энергию прошлого в новый год.
  • Эзотерики советуют оставлять только те украшения, которые ассоциируются с теплом и успехом.

Нечистый металл и потемневшие колокольчики

  • Потемневший металл в народных традициях символизирует застой и "угасание удачи".
  • Если колокольчики не звенят или имеют царапины, их лучше не использовать.

Грустные или мрачные фигурки

  • Игрушки с "равнодушными" или грустными лицами считаются носителями нежелательной эмоциональной энергии.
  • На 2026 год больше подходят улыбчивые, добрые и жизнерадостные декоративные элементы.

Мы уже рассказывали о том, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.

Также ранее объясняли то, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.

Подробнее мы рассказывали о том, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

новогодняя елка советы украшения декор Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации