Надо ли белить деревья зимой - как использовать садовый бинт вместо побелки

Обмотанный ствол плодового дерева. Фото: Decorexpro

Садовый бинт помогает защитить деревья зимой от морозобоин, солнечных ожогов и грызунов, сохраняя кору от повреждений. Это безопасная альтернатива побелке, которая подходит даже для молодых саженцев и легко наносится зимой.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.

Реклама

Читайте также:

Что такое садовый бинт

Садовый бинт — это лента из агроволокна, которая создает защитный слой для ствола. Она не нагревается на солнце, пропускает воздух и сохраняет стабильную температуру коры. Материал особенно полезен для молодых деревьев, чувствительных к морозу и резким перепадам.

Основные функции садового бинта

Защита от солнечных ожогов и морозобоин.

Барьер от зайцев и мышей.

Уменьшение температурных стрессов.

Возможность применения даже зимой после дождя или оттепели.

Как правильно обматывать деревья

Перед работой ствол очищают от мха и отмершей коры. Обмотку делают снизу вверх, перекрывая каждый виток на 2-3 см. Нижний край заглубляют в землю — это сдерживает грызунов. Оптимальная высота обмотки — до 1,5 м. Закрепление сверху делают узлом или веревкой.

Чем заменить садовый бинт

Полоски спанбонда.

Синтетическая мешковина.

Капроновые колготки или светлая сетка.

Натуральные ткани используют осторожно: они впитывают влагу, примерзают к коре и могут повредить дерево.

Мы уже писали о том, как безопасно очищать деревья и кусты ото льда зимой.

Ранее объясняли то, что именно портит компост зимой и как этого избежать.

Подробнее рассказывали о том, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.