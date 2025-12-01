Надо ли белить деревья зимой - как использовать садовый бинт вместо побелки

Садовый бинт вместо побелки зимой — когда обматывать деревья
Садовый бинт помогает защитить деревья зимой от морозобоин, солнечных ожогов и грызунов, сохраняя кору от повреждений. Это безопасная альтернатива побелке, которая подходит даже для молодых саженцев и легко наносится зимой.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.
Что такое садовый бинт
Садовый бинт — это лента из агроволокна, которая создает защитный слой для ствола. Она не нагревается на солнце, пропускает воздух и сохраняет стабильную температуру коры. Материал особенно полезен для молодых деревьев, чувствительных к морозу и резким перепадам.
Основные функции садового бинта
- Защита от солнечных ожогов и морозобоин.
- Барьер от зайцев и мышей.
- Уменьшение температурных стрессов.
- Возможность применения даже зимой после дождя или оттепели.
Как правильно обматывать деревья
Перед работой ствол очищают от мха и отмершей коры. Обмотку делают снизу вверх, перекрывая каждый виток на 2-3 см. Нижний край заглубляют в землю — это сдерживает грызунов. Оптимальная высота обмотки — до 1,5 м. Закрепление сверху делают узлом или веревкой.
Чем заменить садовый бинт
- Полоски спанбонда.
- Синтетическая мешковина.
- Капроновые колготки или светлая сетка.
Натуральные ткани используют осторожно: они впитывают влагу, примерзают к коре и могут повредить дерево.
Мы уже писали о том, как безопасно очищать деревья и кусты ото льда зимой.
Ранее объясняли то, что именно портит компост зимой и как этого избежать.
Подробнее рассказывали о том, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.
Читайте Новини.LIVE!