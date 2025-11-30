Видео
Что делать, когда деревья покрыты льдом — советы садоводам

Что делать, когда деревья покрыты льдом — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 20:00
Как очищать лед с деревьев и кустов зимой - безопасные способы и советы садоводам
Лед на деревьях. Фото: Freepik

Ледяной дождь способен нанести серьезный вред саду — лед утяжеляет ветви, делает их хрупкими и увеличивает риск поломок. Важно знать, как действовать правильно, чтобы не навредить.

Новини.LIVE объясняет, как безопасно очищать деревья и кусты ото льда зимой.

Почему лед опасен для сада

Внезапные оттепели и ледяной дождь создают на ветвях толстую ледяную корку. Такой лед делает побеги тяжелыми и ломкими — любое неосторожное движение может их сломать. Особенно страдают молодые деревья и декоративные кустарники.

Как нельзя убирать лед

  • Не используйте грабли, метлы или другие твердые инструменты — они сбивают лед вместе с ветвями, которые становятся хрупкими из-за мороза.
  • Не пытайтесь встряхивать дерево — это может вызвать массовые поломки.
  • Не применяйте горячую воду — резкий перепад температур разрушит кору.

Когда и как правильно очищать ветки

Самое главное — дождаться естественного оттаивания. Даже если мороз держится, солнце может прогревать крону выше 0°C, и лед начнет отставать сам.

  • Ждите, пока лед частично подтает.
  • Когда корка начнет отходить, аккуратно руками снимите кусочки, что уже отошли сами.
  • Если лед плотный — лучше не трогать вообще: дерево справится самостоятельно.

Когда помощь нужна

Если ветка прогнулась настолько сильно, что может сломаться, просто поддержите ее снизу рукой, не давя — это уменьшит нагрузку, пока лед тает.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
