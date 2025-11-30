Відео
Головна Дім та город Що робити, коли дерева вкриті льодом — поради садівникам

Що робити, коли дерева вкриті льодом — поради садівникам

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 20:00
Як очищати лід із дерев і кущів узимку - безпечні способи та поради садівникам
Лід на деревах. Фото: Freepik

Крижаний дощ здатен завдати серйозної шкоди саду — лід обтяжує гілки, робить їх крихкими та збільшує ризик поломок. Важливо знати, як діяти правильно, щоб не нашкодити.

Новини.LIVE пояснює, як безпечно очищати дерева та кущі від льоду взимку.

Читайте також:

Чому лід небезпечний для саду

Раптові відлиги й крижаний дощ створюють на гілках товсту крижану кірку. Такий лід робить пагони важкими та ламкими — будь-який необережний рух може їх зламати. Особливо страждають молоді дерева та декоративні кущі.

Як не можна прибирати лід

  • Не використовуйте граблі, мітли чи інші тверді інструменти - вони збивають кригу разом із гілками, які стають крихкими через мороз.
  • Не намагайтесь струшувати дерево - це може спричинити масові поломки.
  • Не застосовуйте гарячу воду - різкий перепад температур зруйнує кору.

Коли й як правильно очищати гілки

Найголовніше — дочекатися природного відтавання. Навіть якщо мороз тримається, сонце може прогрівати крону вище 0°C, і лід почне відставати сам.

  • Чекайте, поки лід частково підтане.
  • Коли кірка почне відходити, акуратно руками зніміть шматочки, що вже відійшли самі.
  • Якщо лід щільний — краще не чіпати взагалі: дерево впорається самостійно.

Коли допомога потрібна

Якщо гілка прогнулася настільки сильно, що може зламатися, просто підтримайте її знизу рукою, не тиснучи — це зменшить навантаження, поки лід тане.

Ми вже писали про те, що робити, щоб картопля не псувалася й не проростала у погребі.

Раніше пояснювали те, як розпізнати кліща, обробити смородину та запобігти його поширенню.

Детальніше розповідали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

дерева зима поради сад ефективні способи кущі лід
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
