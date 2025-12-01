Как избежать ошибок в зимнем компостировании - главные причины порчи компоста

Что убивает компост зимой — семь критических ошибок
Зимой компост нередко перестает греться и разлагаться из-за типичных ошибок, которые садоводы допускают незаметно. Холод, влага и неправильные материалы быстро останавливают процесс.
Избыток воды
Слишком влажный компост промерзает быстрее и теряет тепло. Зимой не стоит добавлять снег или мокрые отходы. Оптимальная влажность должна быть такой, чтобы смесь оставалась рыхлой, а не липкой.
Недостаточное количество "коричневых" материалов
Если в компосте много кухонных отходов и мало листьев или картона, он начинает киснуть и перестает работать. Добавление сухих материалов помогает держать правильный баланс даже в мороз.
Отсутствие утепления
Неутепленная куча быстро промерзает. Зимой ее нужно накрывать соломой, мешковиной или листьями. Такое накрытие удерживает внутри минимальное тепло для продолжения разложения.
Крупные куски отходов
Крупные ветки и целые овощи мешают равномерному разложению. Перед закладкой все нужно измельчать. Измельченная масса быстрее нагревается и лучше поддерживает активность микроорганизмов.
Недостаток кислорода
Если кучу не шевелить, она "задыхается". Зимой достаточно одного легкого перемешивания раз в месяц. Это предотвращает уплотнение и поддерживает естественный процесс нагревания.
Добавление мяса или молока
Такие отходы портят компост, вызывают запах и привлекают грызунов. Зимой они опасны вдвое больше. Лучше оставлять компост чисто растительным, чтобы избежать гниения.
Тонкий слой компоста
Маленькая куча не способна удерживать тепло. Зимой компост должен быть плотным и достаточно большим, чтобы внутри держалась температура. Чем больше объем, тем дольше сохраняется тепло и тем стабильнее работает компост.
