Как избежать ошибок в зимнем компостировании - главные причины порчи компоста

Зимой компост нередко перестает греться и разлагаться из-за типичных ошибок, которые садоводы допускают незаметно. Холод, влага и неправильные материалы быстро останавливают процесс.

Новини.LIVE объясняет, что именно портит компост зимой и как этого избежать.

Избыток воды

Слишком влажный компост промерзает быстрее и теряет тепло. Зимой не стоит добавлять снег или мокрые отходы. Оптимальная влажность должна быть такой, чтобы смесь оставалась рыхлой, а не липкой.

Недостаточное количество "коричневых" материалов

Если в компосте много кухонных отходов и мало листьев или картона, он начинает киснуть и перестает работать. Добавление сухих материалов помогает держать правильный баланс даже в мороз.

Отсутствие утепления

Неутепленная куча быстро промерзает. Зимой ее нужно накрывать соломой, мешковиной или листьями. Такое накрытие удерживает внутри минимальное тепло для продолжения разложения.

Крупные куски отходов

Крупные ветки и целые овощи мешают равномерному разложению. Перед закладкой все нужно измельчать. Измельченная масса быстрее нагревается и лучше поддерживает активность микроорганизмов.

Недостаток кислорода

Если кучу не шевелить, она "задыхается". Зимой достаточно одного легкого перемешивания раз в месяц. Это предотвращает уплотнение и поддерживает естественный процесс нагревания.

Добавление мяса или молока

Такие отходы портят компост, вызывают запах и привлекают грызунов. Зимой они опасны вдвое больше. Лучше оставлять компост чисто растительным, чтобы избежать гниения.

Тонкий слой компоста

Маленькая куча не способна удерживать тепло. Зимой компост должен быть плотным и достаточно большим, чтобы внутри держалась температура. Чем больше объем, тем дольше сохраняется тепло и тем стабильнее работает компост.

