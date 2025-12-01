Як уникнути помилок у зимовому компостуванні - головні причини псування компосту

Компост у саду. Фото: Pixabay

Взимку компост нерідко перестає грітися й розкладатися через типові помилки, які садівники допускають непомітно. Холод, волога та неправильні матеріали швидко зупиняють процес.

Новини.LIVE пояснює, що саме псує компост узимку та як цього уникнути.

Надлишок води

Занадто вологий компост промерзає швидше й втрачає тепло. Узимку не варто додавати сніг або мокрі відходи. Оптимальна вологість має бути такою, щоб суміш залишалася пухкою, а не липкою.

Недостатня кількість "коричневих" матеріалів

Якщо в компості багато кухонних відходів і мало листя чи картону, він починає киснути й перестає працювати. Додавання сухих матеріалів допомагає тримати правильний баланс навіть у мороз.

Відсутність утеплення

Неутеплена купа швидко промерзає. Взимку її потрібно накривати соломою, мішковиною або листям. Таке накриття утримує всередині мінімальне тепло для продовження розкладання.

Великі шматки відходів

Крупні гілки та цілі овочі заважають рівномірному розкладанню. Перед закладанням усе потрібно подрібнювати. Подрібнена маса швидше нагрівається і краще підтримує активність мікроорганізмів.

Нестача кисню

Якщо купу не ворушити, вона "задихається". Узимку достатньо одного легкого перемішування раз на місяць. Це запобігає ущільненню та підтримує природний процес нагрівання.

Додавання м’яса чи молока

Такі відходи псують компост, викликають запах і приваблюють гризунів. Узимку вони небезпечні вдвічі більше. Краще залишати компост суто рослинним, щоб уникнути гниття.

Тонкий шар компосту

Маленька купа не здатна утримувати тепло. Узимку компост має бути щільним і достатньо великим, щоб всередині трималася температура. Чим більший об’єм, тим довше зберігається тепло і тим стабільніше працює компост.

