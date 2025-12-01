Чи треба білити дерева взимку - як використовувати садовий бинт замість побілки

Обмотаний стовбур плодового дерева. Фото: Decorexpro

Садовий бинт допомагає захистити дерева взимку від морозобоїн, сонячних опіків та гризунів, зберігаючи кору від пошкоджень. Це безпечна альтернатива побілці, яка підходить навіть для молодих саджанців і легко наноситься взимку.

Новини.LIVE розповідає, як правильно обмотувати дерева та чим можна замінити бинт.

Що таке садовий бинт

Садовий бинт — це стрічка з агроволокна, яка створює захисний шар для стовбура. Вона не нагрівається на сонці, пропускає повітря і зберігає стабільну температуру кори. Матеріал особливо корисний для молодих дерев, чутливих до морозу та різких перепадів.

Основні функції садового бинта

Захист від сонячних опіків і морозобоїн.

Бар’єр від зайців і мишей.

Зменшення температурних стресів.

Можливість застосування навіть узимку після дощу чи відлиги.

Як правильно обмотувати дерева

Перед роботою стовбур очищають від моху та відмерлої кори. Обмотку роблять знизу догори, перекриваючи кожен виток на 2-3 см. Нижній край заглиблюють у землю — це стримує гризунів. Оптимальна висота обмотки — до 1,5 м. Закріплення зверху роблять вузлом або мотузкою.

Чим замінити садовий бинт

Смужки спанбонду.

Синтетична мішковина.

Капронові колготки або світла сітка.

Натуральні тканини використовують обережно: вони вбирають вологу, примерзають до кори й можуть пошкодити дерево.

