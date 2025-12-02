Що категорично не можна вішати на ялинку 2026, щоб не залучити біду

Дівчина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Деякі святкові прикраси вважаються енергетично небажаними і здатними принести у дім сварки, втому чи фінансові труднощі. Правильний вибір декору допоможе уникнути негативу та зустріти 2026 рік у гармонії.

Новини.LIVE розповідає, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року, щоб не притягувати погану енергію.

Тріщині або побиті іграшки

Згідно з народними прикметами, зламаний декор приносить у дім розбиті стосунки та дрібні негаразди.

Такий символ "тріщини" вважається енергетично небезпечним і блокує удачу.

Чорні та тьмяні прикраси

У рік Вогняного Дракона 2026 чорний колір вважається надто "важким" — він притягує смуток і виснаження.

Краще віддати перевагу яскравим і теплим відтінкам, які підтримують енергію року.

Іграшки у вигляді зброї чи небезпечних предметів

Ножі, мечі, рушниці та навіть мініатюрні "жартівливі" символи конфліктів можуть активувати агресію та сварки.

Декор у формі зброї традиційно вважають неблагополучним.

Занадто важкі прикраси

Такі іграшки "переобтяжують" дерево та символічно уособлюють тягар і труднощі року.

На ялинку радять вішати легкі, приємні за формою елементи.

Старі іграшки з поганими спогадами

Декор, пов’язаний із хворобами, сварками, втратами чи стресом, переносить енергію минулого у новий рік.

Езотерики радять залишати лише ті прикраси, що асоціюються з теплом і успіхом.

Нечистий метал і потемнілі дзвіночки

Потемнілий метал у народних традиціях символізує застій і "згасання удачі".

Якщо дзвіночки не дзвенять або мають подряпини, їх краще не використовувати.

Сумні або похмурі фігурки

Іграшки з "байдужими" або сумними обличчями вважаються носіями небажаної емоційної енергії.

На 2026 рік більше підходять усміхнені, добрі та життєрадісні декоративні елементи.

