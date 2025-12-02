Відео
Що не можна вішати на ялинку 2026 — ці прикраси залучають біду

Що не можна вішати на ялинку 2026 — ці прикраси залучають біду

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:36
Що категорично не можна вішати на ялинку 2026, щоб не залучити біду
Дівчина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Деякі святкові прикраси вважаються енергетично небажаними і здатними принести у дім сварки, втому чи фінансові труднощі. Правильний вибір декору допоможе уникнути негативу та зустріти 2026 рік у гармонії.

Новини.LIVE розповідає, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року, щоб не притягувати погану енергію.

Тріщині або побиті іграшки

  • Згідно з народними прикметами, зламаний декор приносить у дім розбиті стосунки та дрібні негаразди.
  • Такий символ "тріщини" вважається енергетично небезпечним і блокує удачу.

Чорні та тьмяні прикраси

  • У рік Вогняного Дракона 2026 чорний колір вважається надто "важким" — він притягує смуток і виснаження.
  • Краще віддати перевагу яскравим і теплим відтінкам, які підтримують енергію року.

Іграшки у вигляді зброї чи небезпечних предметів

  • Ножі, мечі, рушниці та навіть мініатюрні "жартівливі" символи конфліктів можуть активувати агресію та сварки.
  • Декор у формі зброї традиційно вважають неблагополучним.

Занадто важкі прикраси

  • Такі іграшки "переобтяжують" дерево та символічно уособлюють тягар і труднощі року.
  • На ялинку радять вішати легкі, приємні за формою елементи.

Старі іграшки з поганими спогадами

  • Декор, пов’язаний із хворобами, сварками, втратами чи стресом, переносить енергію минулого у новий рік.
  • Езотерики радять залишати лише ті прикраси, що асоціюються з теплом і успіхом.

Нечистий метал і потемнілі дзвіночки

  • Потемнілий метал у народних традиціях символізує застій і "згасання удачі".
  • Якщо дзвіночки не дзвенять або мають подряпини, їх краще не використовувати.

Сумні або похмурі фігурки

  • Іграшки з "байдужими" або сумними обличчями вважаються носіями небажаної емоційної енергії.
  • На 2026 рік більше підходять усміхнені, добрі та життєрадісні декоративні елементи.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
