У яких кольорах прикрашати ялинку 2026, щоб привернути удачу

Прикрашена ялинка в будинку. Фото: Freepik

Новорічна ялинка 2025-2026 може стати не лише красивою, а й символічною — правильно підібрані кольори додають святковості й, за повір’ями, приносять удачу. Дизайнери радять сміливі комбінації, які легко повторити вдома.

Новини.LIVE розповідає, які кольори цього сезону вважають найвдалішими для новорічного декору.

Реклама

Читайте також:

Трендові кольори для ялинки 2025-2026

Цьогоріч дизайнери радять відходити від класики та обирати поєднання, які роблять ялинку сучасною. У тренді сині відтінки, бірюза з рожевим, металік, біла гама, зелений із золотом та яскраві комбінації для сміливих інтер’єрів.

Стильні рішення сезону:

Синя гама: бірюза, сапфір, пастельний блакитний.

Металік: золото, срібло, бронза — стримано й елегантно.

Бірюзовий + рожевий: свіже та ніжне поєднання.

Біла гама: ефект зимової казки без перевантаження.

Помаранчевий, рожевий, синій: ретро-стиль із яскравими акцентами.

Зелений + золото: класика, що завжди виглядає дорого.

Які кольори приносять удачу у 2026 році

За символікою року Червоного Вогняного Коня, найсприятливішими є теплі та енергійні відтінки.

Удачні кольори для ялинки:

Червоний — енергія, сила, захист.

Золото — добробут і стабільність.

Помаранчевий — тепло й легкість.

Рожеве золото — гармонія й ніжність.

Білий — чистота та новий початок.

Ці тони добре поєднуються з класичною зеленою ялинкою та додають святу святкового сяйва.

Кольори, яких краще уникати

Щоб не "гасити" вогняну енергію року, краще не робити ялинку повністю у холодних тонах.

Небажані відтінки:

Темно-синій, ультрамариновий — конфліктують зі стихією Вогню.

Чорний у надлишку — асоціюється зі стихією Води, яка послаблює вогонь.

Чисте срібло без теплих акцентів — холодний, мінімалістичний ефект, який може пригнічувати атмосферу.

Обирайте теплі відтінки або комбінуйте холодні кольори із золотом, червоним чи помаранчевим для балансу. Так ялинка буде стильною, трендовою й водночас символічно "правильною" для року 2026.

Ми пояснювали те, які культури варто сіяти наприкінці року.

Також розповідали про те, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Раніше повідомлялося про те, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку.