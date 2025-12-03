Чим замінити ялинку на новий рік - найкращі рослини для святкового декору

Яким деревом замінити ялинку — найкращі альтернативи для дому
Якщо хочеться святкового дерева, але не обов’язково класичної ялинки, є кілька красивих і довговічних варіантів у горщиках. Вони створюють атмосферу свята і можуть тішити вас у квартирі або саду набагато довше.
Новини.LIVE розповідає, які дерева стануть ефектною альтернативою традиційній ялинці.
Араукарія різнолиста
Ефектне м’яке дерево, яке добре росте в кімнатних умовах. Любить яскраве світло й помірний полив. Пересихання шкодить нижнім гілкам, тож ґрунт має бути злегка вологим.
Карликова ялина
Зберігає природну конусну форму без стрижки. У приміщенні стоїть близько місяця, після чого її поступово привчають до вулиці. З часом може вирости до трьох метрів у саду.
Лимонний кипарис
Має яскравий колір хвої та лимонний аромат. Потребує світла й регулярного поливу. Через вибагливість часто використовується як сезонна рослина лише на час свят.
Сосна італійська (пінія)
Компактне, щільне дерево з блакитно-сірим відтінком хвої. Любить сонце та помірну вологість. У саду з роками може досягати 12-18 метрів і давати кедрові горіхи.
Скільки вони "живуть"
- Зрізана ялинка зберігає свіжість приблизно 4-5 тижнів, якщо не ставити її біля обігрівачів і регулярно давати воду.
- Горщикові дерева можуть рости рік за роком, але в приміщенні їх тримають не більше 2-3 тижнів, щоб не нашкодити рослині.
Такі альтернативи дозволяють прикрасити оселю стильно й екологічно, а також радують значно довше, ніж звичайна зрізана ялинка.
Ми вже писали про те, як оформити туї до Нового року та створити казкову атмосферу у дворі.
Раніше пояснювали те, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку.
Детальніше розповідали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.
Читайте Новини.LIVE!