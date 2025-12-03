Чим замінити ялинку на новий рік - найкращі рослини для святкового декору

Новорічна ялинка в будинку. Фото: Freepik

Якщо хочеться святкового дерева, але не обов’язково класичної ялинки, є кілька красивих і довговічних варіантів у горщиках. Вони створюють атмосферу свята і можуть тішити вас у квартирі або саду набагато довше.

Новини.LIVE розповідає, які дерева стануть ефектною альтернативою традиційній ялинці.

Араукарія різнолиста

Ефектне м’яке дерево, яке добре росте в кімнатних умовах. Любить яскраве світло й помірний полив. Пересихання шкодить нижнім гілкам, тож ґрунт має бути злегка вологим.

Карликова ялина

Зберігає природну конусну форму без стрижки. У приміщенні стоїть близько місяця, після чого її поступово привчають до вулиці. З часом може вирости до трьох метрів у саду.

Лимонний кипарис

Має яскравий колір хвої та лимонний аромат. Потребує світла й регулярного поливу. Через вибагливість часто використовується як сезонна рослина лише на час свят.

Сосна італійська (пінія)

Компактне, щільне дерево з блакитно-сірим відтінком хвої. Любить сонце та помірну вологість. У саду з роками може досягати 12-18 метрів і давати кедрові горіхи.

Скільки вони "живуть"

Зрізана ялинка зберігає свіжість приблизно 4-5 тижнів, якщо не ставити її біля обігрівачів і регулярно давати воду.

Горщикові дерева можуть рости рік за роком, але в приміщенні їх тримають не більше 2-3 тижнів, щоб не нашкодити рослині.

Такі альтернативи дозволяють прикрасити оселю стильно й екологічно, а також радують значно довше, ніж звичайна зрізана ялинка.

