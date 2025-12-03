Відео
Яким деревом замінити ялинку — найкращі альтернативи для дому

Дата публікації: 3 грудня 2025 01:12
Чим замінити ялинку на новий рік - найкращі рослини для святкового декору
Новорічна ялинка в будинку. Фото: Freepik

Якщо хочеться святкового дерева, але не обов’язково класичної ялинки, є кілька красивих і довговічних варіантів у горщиках. Вони створюють атмосферу свята і можуть тішити вас у квартирі або саду набагато довше.

Новини.LIVE розповідає, які дерева стануть ефектною альтернативою традиційній ялинці.

Читайте також:

Араукарія різнолиста

Ефектне м’яке дерево, яке добре росте в кімнатних умовах. Любить яскраве світло й помірний полив. Пересихання шкодить нижнім гілкам, тож ґрунт має бути злегка вологим.

Карликова ялина

Зберігає природну конусну форму без стрижки. У приміщенні стоїть близько місяця, після чого її поступово привчають до вулиці. З часом може вирости до трьох метрів у саду.

Лимонний кипарис

Має яскравий колір хвої та лимонний аромат. Потребує світла й регулярного поливу. Через вибагливість часто використовується як сезонна рослина лише на час свят.

Сосна італійська (пінія)

Компактне, щільне дерево з блакитно-сірим відтінком хвої. Любить сонце та помірну вологість. У саду з роками може досягати 12-18 метрів і давати кедрові горіхи.

Скільки вони "живуть"

  • Зрізана ялинка зберігає свіжість приблизно 4-5 тижнів, якщо не ставити її біля обігрівачів і регулярно давати воду.
  • Горщикові дерева можуть рости рік за роком, але в приміщенні їх тримають не більше 2-3 тижнів, щоб не нашкодити рослині.

Такі альтернативи дозволяють прикрасити оселю стильно й екологічно, а також радують значно довше, ніж звичайна зрізана ялинка.

Ми вже писали про те, як оформити туї до Нового року та створити казкову атмосферу у дворі.

Раніше пояснювали те, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку.

Детальніше розповідали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

рослини новорічна ялинка поради декор свято Новий рік 2026
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
