Чем заменить елку на новый год - лучшие растения для праздничного декора

Если хочется праздничного дерева, но не обязательно классической елки, есть несколько красивых и долговечных вариантов в горшках. Они создают атмосферу праздника и могут радовать вас в квартире или саду гораздо дольше.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья станут эффектной альтернативой традиционной елке.

Араукария разнолистная

Эффектное мягкое дерево, которое хорошо растет в комнатных условиях. Любит яркий свет и умеренный полив. Пересыхание вредит нижним ветвям, поэтому почва должна быть слегка влажной.

Карликовая ель

Сохраняет естественную конусную форму без стрижки. В помещении стоит около месяца, после чего ее постепенно приучают к улице. Со временем может вырасти до трех метров в саду.

Лимонный кипарис

Имеет яркий цвет хвои и лимонный аромат. Нуждается в свете и регулярном поливе. Из-за прихотливости часто используется как сезонное растение только на время праздников.

Сосна итальянская (пиния)

Компактное, плотное дерево с голубовато-серым оттенком хвои. Любит солнце и умеренную влажность. В саду с годами может достигать 12-18 метров и давать кедровые орехи.

Сколько они "живут"

Срезанная елка сохраняет свежесть примерно 4-5 недель, если не ставить ее возле обогревателей и регулярно давать воду.

Горшечные деревья могут расти год за годом, но в помещении их держат не более 2-3 недель, чтобы не навредить растению.

Такие альтернативы позволяют украсить дом стильно и экологично, а также радуют значительно дольше, чем обычная срезанная елка.

