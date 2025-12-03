Відео
Швидке розплутування гірлянди — без ломання лампочок і хаосу

Швидке розплутування гірлянди — без ломання лампочок і хаосу

Дата публікації: 3 грудня 2025 19:40
Як розплутати гірлянду на Новий рік 2026 - ефективний спосіб розв’язати вузли й запобігти плутанині
Чоловік тримає новорічну гірлянду в руках. Фото: Freepik

Заплутана гірлянда може зіпсувати весь настрій під час підготовки до свят. Проте є кілька простих прийомів, які допоможуть швидко привести її до ладу без пошкоджень та зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, як правильно розплутати гірлянду та не пошкодити проводи.

Читайте також:

Як швидко розплутати гірлянду

Перший крок — знайти просторе місце, де можна повністю розкласти прикрасу: стіл, диван або чиста підлога. Це дозволяє побачити всі вузли та заплутані ділянки. Далі уважно огляньте гірлянду й визначте найбільш проблемні місця. Якщо вона довга, починайте з боку розетки або батарейного блоку — так легше рухатися по всій довжині.

Використовуйте допоміжний інструмент

Найзручніше працювати за допомогою олівця або тонкої палички. Ним легко підчепити дрібні вузлики, не тягнучи за провід і не ризикувати зламати лампочки. Під час розплутування обережно поверніть гірлянду навколо своєї осі — це допоможе послабити затяжні місця. Не смикайте різко, щоб не порвати дріт і не пошкодити контакти.

Як запобігти новому заплутуванню

Щоб прикраса не перетворилася наступного року на "клубок нервів", зберігайте її правильно:

  • намотайте на картонну трубку або пластиковий циліндр;
  • складіть у контейнер або коробку з перегородками;
  • уникайте зберігання в м’яких пакетах — там вона заплутується найшвидше.

Правильний підхід допоможе розплутати гірлянду за кілька хвилин і зберегти її цілою на багато сезонів.

Ми вже писали про те, на що звернути увагу під час купівлі, щоб ялинка радувала не один рік.

Раніше повідомлялося про те, які культури варто сіяти наприкінці року.

Також ми пояснювали те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року, щоб не притягувати погану енергію.

лайфхаки поради будинок гірлянда Новий рік 2026
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
