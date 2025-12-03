Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Быстрое распутывание гирлянды — без ломания лампочек и хаоса

Быстрое распутывание гирлянды — без ломания лампочек и хаоса

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 19:40
Как распутать гирлянду на Новый год 2026 - эффективный способ развязать узлы и предотвратить путаницу
Мужчина держит новогоднюю гирлянду в руках. Фото: Freepik

Запутанная гирлянда может испортить все настроение во время подготовки к праздникам. Однако есть несколько простых приемов, которые помогут быстро привести ее в порядок без повреждений и лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Реклама
Читайте также:

Как быстро распутать гирлянду

Первый шаг — найти просторное место, где можно полностью разложить украшение: стол, диван или чистый пол. Это позволяет увидеть все узлы и запутанные участки. Далее внимательно осмотрите гирлянду и определите наиболее проблемные места. Если она длинная, начинайте со стороны розетки или батарейного блока — так легче двигаться по всей длине.

Используйте вспомогательный инструмент

Удобнее всего работать с помощью карандаша или тонкой палочки. Им легко подцепить мелкие узелки, не тянув за провод и не рискуя сломать лампочки. Во время распутывания осторожно поверните гирлянду вокруг своей оси — это поможет ослабить затяжные места. Не дергайте резко, чтобы не порвать провод и не повредить контакты.

Как предотвратить новое запутывание

Чтобы украшение не превратилось в следующем году в "клубок нервов", храните его правильно:

  • намотайте на картонную трубку или пластиковый цилиндр;
  • сложите в контейнер или коробку с перегородками;
  • избегайте хранения в мягких пакетах — там она запутывается быстрее всего.

Правильный подход поможет распутать гирлянду за несколько минут и сохранить ее целой на многие сезоны.

Мы уже писали о том, на что обратить внимание при покупке, чтобы елка радовала не один год.

Ранее сообщалось о том, какие культуры стоит сеять в конце года.

Также мы объясняли то, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году, чтобы не притягивать плохую энергию.

лайфхаки советы дом гирлянда Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации