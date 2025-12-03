Как распутать гирлянду на Новый год 2026 - эффективный способ развязать узлы и предотвратить путаницу

Мужчина держит новогоднюю гирлянду в руках. Фото: Freepik

Запутанная гирлянда может испортить все настроение во время подготовки к праздникам. Однако есть несколько простых приемов, которые помогут быстро привести ее в порядок без повреждений и лишних усилий.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Реклама

Читайте также:

Как быстро распутать гирлянду

Первый шаг — найти просторное место, где можно полностью разложить украшение: стол, диван или чистый пол. Это позволяет увидеть все узлы и запутанные участки. Далее внимательно осмотрите гирлянду и определите наиболее проблемные места. Если она длинная, начинайте со стороны розетки или батарейного блока — так легче двигаться по всей длине.

Используйте вспомогательный инструмент

Удобнее всего работать с помощью карандаша или тонкой палочки. Им легко подцепить мелкие узелки, не тянув за провод и не рискуя сломать лампочки. Во время распутывания осторожно поверните гирлянду вокруг своей оси — это поможет ослабить затяжные места. Не дергайте резко, чтобы не порвать провод и не повредить контакты.

Как предотвратить новое запутывание

Чтобы украшение не превратилось в следующем году в "клубок нервов", храните его правильно:

намотайте на картонную трубку или пластиковый цилиндр;

сложите в контейнер или коробку с перегородками;

избегайте хранения в мягких пакетах — там она запутывается быстрее всего.

Правильный подход поможет распутать гирлянду за несколько минут и сохранить ее целой на многие сезоны.

Мы уже писали о том, на что обратить внимание при покупке, чтобы елка радовала не один год.

Ранее сообщалось о том, какие культуры стоит сеять в конце года.

Также мы объясняли то, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году, чтобы не притягивать плохую энергию.