Что сеять на рассаду в декабре - цветы, декоративные многолетники и кустарники

Рассада цветов. Фото: iStockphoto

Декабрь подходит для растений, которым нужен долгий период развития, поэтому зимний посев дает возможность получить крепкую рассаду и раннее цветение или быстрое укоренение. Высеять можно не только цветы, но и декоративные кустарники и некоторые деревья.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры стоит сеять в конце года.

Цветы, которые стоит высеять в декабре

Многие цветы имеют длительный период прорастания, поэтому зимний посев дает им фору. К таким относятся:

однолетние и двулетние: виола, лобелия, петуния, вербена, сальвия;

декоративные многолетники: астильба, хоста, лаванда, бегония, примула, гвоздика Шабо, пеларгония, дельфиниум, карпатский колокольчик.

Они формируют сильные кусты уже к весне и быстро зацветают.

Декоративные многолетние кустарники

В декабре высевают также растения, которым нужна естественная стратификация или долгая подготовка к росту. Хорошо подходят:

спирея,

барбарис,

дерен,

жимолость декоративная,

гортензия из семян.

Такие кусты до высадки в грунт успевают дать устойчивые всходы.

Деревья и хвойные культуры

Для некоторых декоративных деревьев зимний посев — лучшая стратегия, ведь семена нуждаются в холодном периоде:

хвойные (туя, сосна, ель),

бересклет,

клен декоративный,

катальпа,

боярышник.

Стратифицированные семена прорастают сильнее и легче переносят весеннюю высадку.

Почему декабрьские посевы эффективны

Такие посевы обеспечивают:

более быстрое цветение и укоренение,

более крепкую рассаду,

высокий процент прорастания после стратификации,

экономию времени весной, когда работы в саду больше всего.

Декабрь — отличный момент дать старт цветам, кустам и декоративным деревьям, чтобы они качественно развивались уже с первых теплых дней.

