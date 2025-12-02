Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что можно посеять зимой — перечень цветов, кустов и деревьев

Что можно посеять зимой — перечень цветов, кустов и деревьев

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 16:54
Что сеять на рассаду в декабре - цветы, декоративные многолетники и кустарники
Рассада цветов. Фото: iStockphoto

Декабрь подходит для растений, которым нужен долгий период развития, поэтому зимний посев дает возможность получить крепкую рассаду и раннее цветение или быстрое укоренение. Высеять можно не только цветы, но и декоративные кустарники и некоторые деревья.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры стоит сеять в конце года.

Реклама
Читайте также:

Цветы, которые стоит высеять в декабре

Многие цветы имеют длительный период прорастания, поэтому зимний посев дает им фору. К таким относятся:

  • однолетние и двулетние: виола, лобелия, петуния, вербена, сальвия;
  • декоративные многолетники: астильба, хоста, лаванда, бегония, примула, гвоздика Шабо, пеларгония, дельфиниум, карпатский колокольчик.

Они формируют сильные кусты уже к весне и быстро зацветают.

Декоративные многолетние кустарники

В декабре высевают также растения, которым нужна естественная стратификация или долгая подготовка к росту. Хорошо подходят:

  • спирея,
  • барбарис,
  • дерен,
  • жимолость декоративная,
  • гортензия из семян.

Такие кусты до высадки в грунт успевают дать устойчивые всходы.

Деревья и хвойные культуры

Для некоторых декоративных деревьев зимний посев — лучшая стратегия, ведь семена нуждаются в холодном периоде:

  • хвойные (туя, сосна, ель),
  • бересклет,
  • клен декоративный,
  • катальпа,
  • боярышник.

Стратифицированные семена прорастают сильнее и легче переносят весеннюю высадку.

Почему декабрьские посевы эффективны

Такие посевы обеспечивают:

  • более быстрое цветение и укоренение,
  • более крепкую рассаду,
  • высокий процент прорастания после стратификации,
  • экономию времени весной, когда работы в саду больше всего.

Декабрь — отличный момент дать старт цветам, кустам и декоративным деревьям, чтобы они качественно развивались уже с первых теплых дней.

Мы уже писали о том, какие сорта клубники выдерживают заморозки и дают урожай до самой зимы.

Ранее сообщалось о том, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.

Также мы объясняли то, как эффективно убрать грибок без дорогих препаратов.

цветы декабрь советы рассада кусты
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации