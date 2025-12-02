Что сеять на рассаду в декабре - цветы, декоративные многолетники и кустарники

Что можно посеять зимой — перечень цветов, кустов и деревьев
Декабрь подходит для растений, которым нужен долгий период развития, поэтому зимний посев дает возможность получить крепкую рассаду и раннее цветение или быстрое укоренение. Высеять можно не только цветы, но и декоративные кустарники и некоторые деревья.
Цветы, которые стоит высеять в декабре
Многие цветы имеют длительный период прорастания, поэтому зимний посев дает им фору. К таким относятся:
- однолетние и двулетние: виола, лобелия, петуния, вербена, сальвия;
- декоративные многолетники: астильба, хоста, лаванда, бегония, примула, гвоздика Шабо, пеларгония, дельфиниум, карпатский колокольчик.
Они формируют сильные кусты уже к весне и быстро зацветают.
Декоративные многолетние кустарники
В декабре высевают также растения, которым нужна естественная стратификация или долгая подготовка к росту. Хорошо подходят:
- спирея,
- барбарис,
- дерен,
- жимолость декоративная,
- гортензия из семян.
Такие кусты до высадки в грунт успевают дать устойчивые всходы.
Деревья и хвойные культуры
Для некоторых декоративных деревьев зимний посев — лучшая стратегия, ведь семена нуждаются в холодном периоде:
- хвойные (туя, сосна, ель),
- бересклет,
- клен декоративный,
- катальпа,
- боярышник.
Стратифицированные семена прорастают сильнее и легче переносят весеннюю высадку.
Почему декабрьские посевы эффективны
Такие посевы обеспечивают:
- более быстрое цветение и укоренение,
- более крепкую рассаду,
- высокий процент прорастания после стратификации,
- экономию времени весной, когда работы в саду больше всего.
Декабрь — отличный момент дать старт цветам, кустам и декоративным деревьям, чтобы они качественно развивались уже с первых теплых дней.
